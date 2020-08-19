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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова рассказала, кто ее покорил на прокатах фигуристов

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольные прокаты юниорской сборной России запомнились хорошими программами фигуристов, своим катанием восхитили Софья Самоделкина, Всеволод Князев и другие спортсмены, сказала РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты юниорской сборной России завершились в среду в подмосковном Новогорске.

«Это очень важный сбор, на котором собирается вся юниорская команда. Мы увидели хорошие программы, их качественное исполнение, а аксель в три с половиной оборота у Софьи Самоделкиной прямо чудесный. Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», — сказала Тарасова по телефону.

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«Красиво катались и Майя Хромых, и Даша Усачева, и девочка Лены Водорезовой Лиза Осокина, которая легкая, как воздух. У мальчиков тяжело пока идет вторая половина произвольной программы. А девочки тянут обе программы уже сейчас. Мальчики тоже тянут, но они бросаются на четверные прыжки. Даже крошечные, как Князев. У него скольжение, как у лучших взрослых. Он покорил меня своим скольжением. Давно не видела, чтобы так хорошо катались. Семененко, мальчик Алексея Николаевича Мишина, исполнил хороший четверной», — добавила специалист.

Тарасова отметила, что прокаты стали радостным событием для спортсменов и тренеров.

«Я рада, что мы все повидались, друг на друга посмотрели. Очень важно было пройти этот сбор для каждого спортсмена, пообщаться с судьями, специалистами. А нам очень приятно было посмотреть на их работу. Теперь хочется уже взглянуть на взрослых. Большое спасибо федерации и нашим специалистам», — заключила Тарасова.

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