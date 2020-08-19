Тарасова рассказала, кто ее покорил на прокатах фигуристов

Источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты юниорской сборной России завершились в среду в подмосковном Новогорске.

«Это очень важный сбор, на котором собирается вся юниорская команда. Мы увидели хорошие программы, их качественное исполнение, а аксель в три с половиной оборота у Софьи Самоделкиной прямо чудесный. Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», — сказала Тарасова по телефону.

«Красиво катались и Майя Хромых, и Даша Усачева, и девочка Лены Водорезовой Лиза Осокина, которая легкая, как воздух. У мальчиков тяжело пока идет вторая половина произвольной программы. А девочки тянут обе программы уже сейчас. Мальчики тоже тянут, но они бросаются на четверные прыжки. Даже крошечные, как Князев. У него скольжение, как у лучших взрослых. Он покорил меня своим скольжением. Давно не видела, чтобы так хорошо катались. Семененко, мальчик Алексея Николаевича Мишина, исполнил хороший четверной», — добавила специалист.

Тарасова отметила, что прокаты стали радостным событием для спортсменов и тренеров.