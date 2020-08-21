Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе
Стала известна сумма, запрошенная «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» у Министерства культуры на фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Стала известна сумма, запрошенная «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» у Министерства культуры на фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
— Режиссером проекта заявлена Юлия Бобкова, — приводит РБК слова
Ранее издание SeldonNews сообщило о том, что на питчинге Министерства культуры была представлена идея документального фильма «Этери», бюджет оценивается в 11 миллионов рублей. Описание ленты гласило: «Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в группе сразу несколько