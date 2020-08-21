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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе

Стала известна сумма, запрошенная «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» у Министерства культуры на фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.
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— Режиссером проекта заявлена Юлия Бобкова, — приводит РБК слова пресс-службы Министерства культуры. — Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России. Запрашиваемая сумма субсидии — 7 млн руб.

Ранее издание SeldonNews сообщило о том, что на питчинге Министерства культуры была представлена идея документального фильма «Этери», бюджет оценивается в 11 миллионов рублей. Описание ленты гласило: «Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в группе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?».

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