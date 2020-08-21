Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе

Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.

Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.