Фигуристка Медведева выступит на этапах Кубка России в Сызрани и Москве
ТАСС, 21 августа. Фигуристка Евгения Медведева выступит на первых двух этапах Кубка России. Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Фигуристка Евгения Медведева выступит на первых двух этапах Кубка России. Об этом сообщает
Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (
В Сызрани также выступят Анна Щербакова и Ксения Синицына, в Москве — Александра Трусова, в Сочи — Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, в Казани — Алена Косторная, Трусова и Самодурова, а на пятом этапе — Косторная, Туктамышева, Синицына и Гулякова.
У мужчин на первом этапе выступят Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин, на втором — Артур Даниелян, Самарин, Петр Гуменник и Шулепов, на третьем — Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, на четвертом — Даниелян, Игнатов, Мозалев и Савосин, на последнем — Алиев, Гуменник, Коляда.
По результатам турнира спортсмены получат путевку на чемпионат России.