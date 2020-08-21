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19:12 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Медведева выступит на этапах Кубка России в Сызрани и Москве

ТАСС, 21 августа. Фигуристка Евгения Медведева выступит на первых двух этапах Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября) и вновь в Москве (5—8 декабря).

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В Сызрани также выступят Анна Щербакова и Ксения Синицына, в Москве — Александра Трусова, в Сочи — Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, в Казани — Алена Косторная, Трусова и Самодурова, а на пятом этапе — Косторная, Туктамышева, Синицына и Гулякова.

У мужчин на первом этапе выступят Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин, на втором — Артур Даниелян, Самарин, Петр Гуменник и Шулепов, на третьем — Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, на четвертом — Даниелян, Игнатов, Мозалев и Савосин, на последнем — Алиев, Гуменник, Коляда.

По результатам турнира спортсмены получат путевку на чемпионат России.

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