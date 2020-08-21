Фигуристка Медведева выступит на этапах Кубка России в Сызрани и Москве

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Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани ( 18—22 сентября ), Москве ( 10—13 октября ), Сочи ( 23—27 октября ), Казани ( 8—12 ноября ) и вновь в Москве ( 5—8 декабря ).

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В Сызрани также выступят Анна Щербакова и Ксения Синицына, в Москве — Александра Трусова, в Сочи — Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, в Казани — Алена Косторная, Трусова и Самодурова, а на пятом этапе — Косторная, Туктамышева, Синицына и Гулякова.

У мужчин на первом этапе выступят Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин, на втором — Артур Даниелян, Самарин, Петр Гуменник и Шулепов, на третьем — Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, на четвертом — Даниелян, Игнатов, Мозалев и Савосин, на последнем — Алиев, Гуменник, Коляда.