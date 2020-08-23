«Она вне конкуренции»

Источник: РИА "Новости"

Золотую медаль Олимпийских игр-2022 Камиле Валиевой вешают на шею не первый год. 14-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе проводит последний год в юниорах, но уже сейчас может соперничать с мировыми лидерами, поэтому перед началом сезона ей единственной разрешили выступить на взрослых контрольных прокатах.

В российском фигурном катании восходит новая звезда. Уже не первый год золотую медаль Олимпийских игр-2022 прочат юной воспитаннице Этери Тутберидзе — Камиле Валиевой. 14-летняя фигуристка проводит последний сезон в юниорах, но уже сейчас готова соперничать с признанными лидерами — Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. В Федерации фигурного катания России уже официально признали исключительность Валиевой: перед началом нового сезона ей, единственной из всех юниорок, разрешили выступить на взрослых контрольных прокатах. Кто-то из специалистов посчитал это решение правильным, так как спортсменка действительно на голову выше ровесниц, другие — опасным, ведь к повышенному вниманию и давлению Валиева может быть не готова. В перспективах юной фигуристки разбиралась «Лента.ру».

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Сделали исключение

19 августа в Новогорске завершились контрольные прокаты девочек-юниорок. Изначально в них должны были принять участие восемь спортсменок, но на лед в итоге вышли только шесть. Недоставало двух фигуристок из группы Этери Тутберидзе. Аделия Петросян снялась из-за травмы в день короткой программы, а Камила Валиева не приехала по решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

За несколько дней до начала прокатов в СМИ появилась информация о том, что Валиеву в порядке исключения допустят к взрослым предсезонным выступлениям, которые намечены на середину сентября. «У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно», — объяснил президент ФФКР Александр Горшков. Но «такой» уровень — это какой? И насколько, если отбросить сантименты, это заявление обоснованно?

Да, в фанатских кругах Валиеву буквально боготворят. Особое отношение к ней во многом связано с чисто эстетическими предпочтениями публики: худенькая, рослая, очень складная при этом девочка, которая демонстрирует широкое, невероятно мягкое катание и вживается в серьезные образы лучше, чем многие взрослые. Кроме того, владеет эффектными элементами: на соревнованиях выезжает с четверного тулупа, а на тренировках — с акселя в 3,5 оборота.

А еще Валиева представляет группу Тутберидзе — вряд ли в России принято обожать спортсменок какого-то другого тренера.

На первый взгляд, ни один из вышеперечисленных поводов превозносить Валиеву не кажется убедительным. Лишь за природную складность баллов не добавляют (если это и влияет на компоненты, то не радикально), а элементы ультра-си есть в арсенале и у других юниорок. Кстати, одна из них, Майя Хромых, тоже катается у Тутберидзе. Но все же Камилу выделять можно и нужно.

Камила Валиева (Россия) во время показательных выступлений на чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине. | Источник: РИА "Новости"

«Это благословение — видеть ее катание»

Главный старт юниорской карьеры фигуриста — чемпионат мира. Есть еще юношеские Олимпийские игры, но в сравнение со взрослой Олимпиадой ни по популярности, ни по ценности они не идут. Причина проста: выступать там позволяют с 15 лет, а талантливые спортсменки в этом возрасте стараются уже перейти на взрослый уровень. Сильнейшие юниорки до ЮОИ не доходят — это скорее утешительный старт. Показательно, что россиянка Ксения Синицына, ставшая серебряным призером юношеских Игр-2020, за пару месяцев до этого не попала даже на пьедестал финала Гран-при. Она стала четвертой, проиграв больше десяти баллов победительнице — Валиевой. А ведь Камила тогда только-только восстановилась после перелома ноги и не успела вернуть весь технический контент.

Разговор о чемпионате мира вот к чему: именно этот турнир весной 2020 года показал, что Камила находится на принципиально ином уровне, чем соперницы. В Таллине она оторвалась от ближайшей преследовательницы Дарьи Усачевой на 20 баллов, а от американки Алисы Лью, которая считается едва ли не единственной настоящей конкуренткой россиянок и владеет четверными прыжками, — на 23. Кроме того, Валиева побила два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме. Прежние достижения принадлежали, кстати, Александре Трусовой, которую в свое время назвали не иначе как гениальной. «Валиева вне всякой конкуренции. Все по-честному», — заметила тогда заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Но что же такого показала Камила?

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Прежде всего, свою «Девочку на шаре». Это короткая программа, которую спортсменка катала второй год подряд. Дело в том, что сезон-2019/2020 стал для Камилы дебютным на юниорской уровне — до этого она участвовала только в детских соревнованиях. А программа оказалась такой удачной, что не представить ее на более серьезных стартах было бы просто нечестно. Звучит громко, но эту короткую действительно можно считать одной из лучших в истории женского фигурного катания. Ряд субъективных причин (всегда можно спорить, насколько удачен выбор музыки, сбалансированна ли программа, правильно ли передан образ) перекрывает одна объективная: выставленные судьями компоненты, так называемый presentation. По этому показателю на чемпионате мира Валиева получила чуть более 32 баллов. Для сравнения: российская «королева компонентов» Алена Косторная в бытность юниоркой не набирала больше 30, а 14-летняя Алина Загитова и вовсе до этой отметки не доходила, останавливаясь на 29.

Думаю, что Валиеву пока рано сравнивать с кем-либо. Но по стилю и манере она могла бы приблизиться к Каролине Костнер. Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года

Конечно, компоненты выставляют не только по впечатлению от постановки. Влияет на них еще и владение коньком, а также исполнение связующих элементов. Однако пункты performance, composition, interpretation of the music, которые подразумевают красоту, артистизм, органичность и оригинальность, имеют для судей наибольший вес. А значит, выставляя непривычно высокие компоненты, арбитры подтверждают: «Девочку на шаре» полюбили не только болельщики.

Что до фанатов, то именно их стараниями эта короткая стала визитной карточкой Валиевой. Еще до того как Камила вышла в юниоры, в сети стали появляться фан-аккаунты с рисунками, посвященными программе. Они набирали тысячи лайков. Редкая фигуристка обретает такую популярность в столь юном возрасте. В курсе была даже внучка Пабло Пикассо Диана. «Это благословение — видеть ее катание», — заметила родственница художника. Она пригласила спортсменку в Париж, чтобы посетить музей имени Пикассо. Ну, а когда программа стала частью победного шествия Валиевой по юниорам и была идеально исполнена на чемпионате мира, узнаваемость ее во всем мире достигла пика.

В общем, эта короткая — первое, что формирует магическую ауру россиянки. И, как видно, небезосновательно. В новом сезоне, правда, Валиева будет выступать с другой программой (ее мы пока не видели), но первое впечатление есть первое впечатление. Благодаря ему и на последующую благосклонность судей можно рассчитывать.

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Ультра-си

Но важна ведь и техника. Как правило, хорошие плюсы в исполнении Валиевой получают вращения. Тут все понятно: эти элементы у спортсменки действительно поставлены качественно. Четкая линия, ось, скорость, смена позиций — весь этот набор у Камилы есть, но считать его чем-то уникальным не приходится, да и не могут вращения дать неоспоримое преимущество. То ли дело прыжки!

Вот здесь интересно сравнить Валиеву и со старшими ученицами Тутберидзе (а также теми, кто теперь тренируется у Евгения Плющенко), и с ровесницами. В арсенале Камилы есть четверной тулуп в каскаде с тройным — другие квады на соревнованиях она пока не показывала, хотя вроде бы продолжает учить. Перед карантином она собиралась попробовать, например, сальхов. В этом смысле она уже превосходит большую часть действующих юниорок, а также Косторную, которая выиграла взрослые финал Гран-при и чемпионат Европы без единого четверного. Майя Хромых и Софья Самоделкина из ЦСКА квады прыгают, но сравнимых по чистоте попыток на соревнованиях еще не демонстрировали. Уступает же Валиева Трусовой и Анне Щербаковой, которые помимо тулупа и сальхова владеют и четверным флипом.

К элементам ультра-си относят еще тройной аксель. Щербакова на этот прыжок не идет, а Трусова, выучив его в очень сжатые сроки, в программе ни разу не исполнила успешно.

В юниорках вменяемый триксель только у Самоделкиной (ее всерьез рассматривать как конкурентку Камилы не стоит — Софье 13 лет, и опыта серьезных международных соревнований у нее еще не было). Валиева же этот элемент в прошлом сезоне тренировала, но готов ли он к соревнованиям, пока непонятно.

Итак, прыжковый контент Камилы по меркам современного женского катания все же не самый разнообразный. Да, она может соперничать со взрослыми, хотя явного преимущества в технике пока у нее нет — одного чистого четверного даже в каскаде, даже вкупе с красивым и сложным выездом явно мало для победы. При этом у Валиевой есть высота прыжков, которая позволяет усложняться, и время: первый взрослый сезон выпадет на период, когда физиологические изменения еще можно будет сдерживать.

Чтобы стать абсолютно недосягаемой, по квадам нужно догонять Трусову и Щербакову, а аксель тренировать более качественный, чем у Косторной.

Любопытно при этом посмотреть на уже имеющиеся оценки. Так, на чемпионате мира-2020 Валиева набрала 227,30 балла. Чемпионат Европы в Граце Косторная выиграла с суммой 240,81 балла; Щербакова стала второй с 237,76 балла; Трусова — третьей с 225,34 балла. Не очень корректно сравнивать оценки с разных турниров, (а значит, разных судейских бригад), более того, юниорские и взрослые программы несколько отличаются по набору обязательных элементов. Но примерный уровень Валиевой эти цифры так или иначе показывают.

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Ставки сделаны

Столь тщательное сравнение с непобедимой троицей особенно актуально в свете переходов Трусовой и Косторной в академию Плющенко. Тутберидзе, которая за полтора года до Олимпиады лишилась двух потенциальных чемпионок, все силы бросит на подготовку Валиевой, для которой первый же взрослый сезон станет олимпийским — как когда-то для Загитовой. Щербаковой, по мнению некоторых специалистов, отведена тогдашняя роль Медведевой.

Эту версию впервые озвучила Инна Гончаренко: «Медведева Загитову вытащила на себе в прямом смысле этого слова. Точно так же сейчас Валиева идет за Щербаковой, а за ней непременно пойдет кто-то еще. В этом и состоит расчет тренера. Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии». Но предусматривает ли эта стратегия все риски?

Понятно, что без согласия штаба Тутберидзе участие спортсменки во взрослых прокатах вряд ли стало бы возможным. Как можно более ранний выход Валиевой на взрослый уровень на руку тренерам — фигуристку явно готовят ко взрослому чемпионату России, а также этапам национального Кубка, где в этом сезоне она законно сможет принять участие. Сложность только в том, что влияние столь резонансного решения федерации и тренеров на саму Камилу абсолютно непредсказуемо.

Шансы Валиевой среди лучших фигуристок России? Огромные. Это правильно, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех. Александр Жулин чемпион мира по фигурному катанию, тренер

Хотя чемпионка мира и привыкла к повышенному вниманию, до этого оно было в основном позитивным. Теперь же пошли разговоры о неком «блате», а это может подорвать уверенность юной фигуристки, которая тренируется и побеждает честно. С другой стороны, если к давлению начать привыкать уже сейчас, в будущем будет куда проще. Это может быть единственным способом избежать провалов после триумфа: все помнят, как Загитова после золота в Пхенчхане не попала даже в тройку на чемпионате мира именно из-за психологических проблем. Однако о каких-то гарантиях говорить рано, и остается лишь надеяться, что в «Хрустальном» знают, что делают.

Важно и то, что некий фаворитизм федерации деморализует других юниорок. Получается, только Валиеву воспринимают как потенциальную чемпионку. Но как быть остальным? Где им брать мотивацию?

Когда в феврале Валиеву спросили, готова ли она соревноваться со взрослыми, она ответила: «Пока не хочется. Все должно быть в свое время. Если по правилам с 15 лет — значит, так и нужно. Обиды никакой нет». Прошло полгода, и спортсменке впору рассуждать иначе. Не зря же до этого она признавалась, что цель у нее одна: «Главная мечта? Наверное, стать олимпийской чемпионкой».