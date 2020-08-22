Цурская будет работать тренером в команде Тутберидзе
Победительница юношеских Олимпийских игр-2016 в фигурном катании Полина Цурская будет работать в команде тренера Этери Тутберидзе.
Победительница юношеских Олимпийских игр-2016 в фигурном катании Полина Цурская будет работать в команде тренера Этери Тутберидзе.
Победительница Финала юниорской серии
«TeamTutberidze усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками — Артемий Пунин, Полина Цурская, Георгий Похилюк», — сообщается в аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.