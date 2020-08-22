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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цурская будет работать тренером в команде Тутберидзе

Победительница юношеских Олимпийских игр-2016 в фигурном катании Полина Цурская будет работать в команде тренера Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победительница Финала юниорской серии Гран-при сезона-2015/16 Цурская, которой в июле исполнилось 19 лет, в мае 2019 года объявила о завершении карьеры.

«TeamTutberidze усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками — Артемий Пунин, Полина Цурская, Георгий Похилюк», — сообщается в аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.

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