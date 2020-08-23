Продажа билетов на чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложена

«В пятницу правительство Швеции объявило на пресс-конференции, что готовятся новые правила, касающиеся мероприятий с сидячей аудиторией, где может быть обеспечена социальная дистанция. Что повлекут за собой эти правила, еще не решено, но они будут представлены через несколько недель и, как ожидается, начнут действовать с 1 октября. Оргкомитет хочет сделать все, чтобы фанаты фигурного катания получили фантастические впечатления, в том числе избежать возможной смены мест. Поэтому мы дождемся представления новых правил, прежде чем выпустить билеты на всю программу. Мы объявим дату выпуска в течение нескольких недель после того, как будут известны новые правила. Дата будет объявлена на сайте чемпионата мира, в наших социальных сетях и рассылках. Оргкомитет приносит искренние извинения за возможные неудобства, но мы надеемся на понимание в эти неопределенные времена», — говорится в сообщении на сайте ЧМ-2021.