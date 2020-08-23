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17:54 (мск), источник: Sports.Ru

Продажа билетов на чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложена

Организаторы ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложили продажу билетов на всю программу из-за готовящихся мер шведского правительства, связанных с пандемией коронавируса.

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«В пятницу правительство Швеции объявило на пресс-конференции, что готовятся новые правила, касающиеся мероприятий с сидячей аудиторией, где может быть обеспечена социальная дистанция. Что повлекут за собой эти правила, еще не решено, но они будут представлены через несколько недель и, как ожидается, начнут действовать с 1 октября. Оргкомитет хочет сделать все, чтобы фанаты фигурного катания получили фантастические впечатления, в том числе избежать возможной смены мест. Поэтому мы дождемся представления новых правил, прежде чем выпустить билеты на всю программу. Мы объявим дату выпуска в течение нескольких недель после того, как будут известны новые правила. Дата будет объявлена на сайте чемпионата мира, в наших социальных сетях и рассылках. Оргкомитет приносит искренние извинения за возможные неудобства, но мы надеемся на понимание в эти неопределенные времена», — говорится в сообщении на сайте ЧМ-2021.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года.

Источник — сайт ЧМ-2021 по фигурному катанию

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