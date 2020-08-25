Натан Чен исполнил на тренировке запрещенное сальто назад
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский фигурист, двукратный чемпион мира Натан Чен продемонстрировал подписчикам в Instagram сложнейший элемент на льду.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский фигурист, двукратный чемпион мира Натан Чен продемонстрировал подписчикам в Instagram сложнейший элемент на льду.
К своему четверному тулупу американец добавил сальто. Этот элемент был запрещен в фигурном катании около 50 лет назад.
«Очевидно, прорабатываю полезные элементы», — подписал пост Чен.
Подписчики американского фигуриста сразу же оценили сложнейший элемент, оставив множество восторженных комментариев.