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12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Натан Чен исполнил на тренировке запрещенное сальто назад

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский фигурист, двукратный чемпион мира Натан Чен продемонстрировал подписчикам в Instagram сложнейший элемент на льду.

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К своему четверному тулупу американец добавил сальто. Этот элемент был запрещен в фигурном катании около 50 лет назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очевидно, прорабатываю полезные элементы», — подписал пост Чен.

Подписчики американского фигуриста сразу же оценили сложнейший элемент, оставив множество восторженных комментариев.

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