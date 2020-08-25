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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова поддержала Тутберидзе после ухода Косторной

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась по поводу перехода фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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В конце июля Тутберидзе сообщила о прекращении работы с Косторной, так как фигуристка перешла под наставничество Плющенко.

«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это не печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери — тренер надолго», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее Жулин заявил, что не видит необходимости в наказании Косторной пропуском сезона за переход вне трансферного окна.

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