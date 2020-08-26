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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова сыграет саму себя в японском фильме

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в съемках японской версии фильма «История Пальмы».

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Режиссер картины Александр Домогаров-младший в интервью Sputnik рассказал, что фигуристка появилась в фильме вместе со своей собакой.

«Японским продюсерам понравился сценарий. У России и Японии разные культуры и менталитет, но это история про человечество в общем… Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, она появится в фильме со своей собакой Масару», — рассказал он.

В России картина должный выйти осенью. Японскую версию планируют выпустить в 2021 году.

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