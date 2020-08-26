Загитова сыграет саму себя в японском фильме

Режиссер картины Александр Домогаров-младший в интервью Sputnik рассказал, что фигуристка появилась в фильме вместе со своей собакой.

«Японским продюсерам понравился сценарий. У России и Японии разные культуры и менталитет, но это история про человечество в общем… Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, она появится в фильме со своей собакой Масару», — рассказал он.