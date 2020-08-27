Авербух рассказал об открытии своей школы и назвал стоимость занятий
Хореограф Илья Авербух анонсировал открытие своей школы фигурного катания и рассказал о стоимости обучения.
Хореограф Илья Авербух анонсировал открытие своей школы фигурного катания и рассказал о стоимости обучения.
По словам фигуриста, на обучение принимаются дети от 4 до 14 лет.
«Друзья, поделюсь подробностями обучения в своей школе фигурного катания, которая уже скоро стартует на катке Mega Ice. Для эффективных тренировок мы разработали два пакета: базовый и продвинутый. Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки», — написал Авербух в своем Instagrame.
Занятия по базовой программе будут проходить два раза в неделю, его стоимость составит 20 тысяч рублей в месяц. В продвинутую программу включены занятия три раза в неделю за 25 тысяч в месяц, добавил хореограф.