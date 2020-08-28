Плющенко опубликовал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи

Плющенко опубликовал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео своего контрольного проката перед Играми 2014 года в Сочи.