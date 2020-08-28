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10:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко опубликовал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео своего контрольного проката перед Играми 2014 года в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"
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Россиянин показал произвольную программу и поблагодарил за предоставленные материалы Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Во время загрузки произошла ошибка.

На Олимпиаде в Сочи спортсмен завоевал золото в командных соревнованиях. С личного турнира Плющенко снялся из-за травмы.

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