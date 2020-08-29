Медведева ответила на вопрос о самом стыдном поступке

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По словам спортсменки, она ничего не стыдится.

Потому что, если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я в настоящем. Евгения Медведева российская фигуристка

20 августа фигуристку поставили перед выбором между Россией и Канадой. Заслуженный тренер России Людмила Великова заявила, что спортсменка должна определиться, за какую страну она выступает.

Из-за пандемии коронавируса Медведева не может присоединиться к группе канадского специалиста Брайана Орсера, куда перешла от Этери Тутберидзе летом 2018 года. Это произошло после того, как Медведева стала второй на Олимпиаде в Пхенчхане, уступив соотечественнице Алине Загитовой, которая также является ученицей Тутберидзе.