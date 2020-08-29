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21:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева ответила на вопрос о самом стыдном поступке

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ ответила на вопрос о своем самом стыдном поступке.

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15
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По словам спортсменки, она ничего не стыдится.

Потому что, если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я в настоящем.
Евгения Медведева
российская фигуристка

20 августа фигуристку поставили перед выбором между Россией и Канадой. Заслуженный тренер России Людмила Великова заявила, что спортсменка должна определиться, за какую страну она выступает.

Из-за пандемии коронавируса Медведева не может присоединиться к группе канадского специалиста Брайана Орсера, куда перешла от Этери Тутберидзе летом 2018 года. Это произошло после того, как Медведева стала второй на Олимпиаде в Пхенчхане, уступив соотечественнице Алине Загитовой, которая также является ученицей Тутберидзе.

Кроме серебра на Олимпиаде-2018 в личном турнире, на счету Медведевой серебро командных соревнований Игр. Также она двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

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