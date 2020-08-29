Медведева ответила на вопрос о самом стыдном поступке
Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ ответила на вопрос о своем самом стыдном поступке.
Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ ответила на вопрос о своем самом стыдном поступке.
По словам спортсменки, она ничего не стыдится.
Потому что, если бы, возможно, я не сделала бы
чего-тостранного в прошлом, я не была бы такой, какая я в настоящем.
20 августа фигуристку поставили перед выбором между Россией и Канадой. Заслуженный тренер России Людмила Великова заявила, что спортсменка должна определиться, за какую страну она выступает.
Кроме серебра на Олимпиаде-2018 в личном турнире, на счету Медведевой серебро командных соревнований Игр. Также она двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.