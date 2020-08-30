Загитова зачислена на факультет журналистики РАНХиГС

На официальном сайте ВУЗа опубликован приказ о зачислении. Загитова поступила на факультет журналистики и находится на 113-м месте в списке из 115 человек. Фигуристка будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика». Отмечается, что спортсменка набрала 183 балла.