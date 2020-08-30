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13:10 (мск), источник: Sport24

Загитова зачислена на факультет журналистики РАНХиГС

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова зачислена в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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На официальном сайте ВУЗа опубликован приказ о зачислении. Загитова поступила на факультет журналистики и находится на 113-м месте в списке из 115 человек. Фигуристка будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика». Отмечается, что спортсменка набрала 183 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова набрала наинизший балл на ЕГЭ из всех абитуриентов — 51 по русскому языку и 44 по обществознанию.

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