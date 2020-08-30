Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Тамбов
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Торпедо М
04
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Монако
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ним
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Волгарь
21
Футбол. Премьер-лига
16:00
Локомотив
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Марсель
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Алания
03
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лилль
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Крылья Советов
31
Хоккей. НХЛ
31.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
31.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Шинник
21
Хоккей. НХЛ
31.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:45
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
03
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала, чего боится больше всего

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих страхах и призналась, что ничего не стыдится.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Медведева, работающая на постоянной основе в группе тренера Брайана Орсера в Канаде, в настоящее время занимается в Москве под руководством Татьяны Тарасовой.

«Чего я боюсь больше всего на свете? Не смогу коротко ответить на этот вопрос. Но могу сказать, что я очень боюсь бабочек. Просто ужасно их боюсь. У меня в жизни были неловкие моменты, но я ничего не стыжусь. Если бы я не сделала чего-то странного в своем прошлом, я не была бы такой, какая я есть сейчас. Еще я горжусь всеми своими победами, которые принесли мне медали», — рассказала Медведева в интервью на телеканале НТВ.

Фигуристка также рассказала о своих тренировках: «Практически каждый день мы выходим на связь с Брайаном Орсером, когда разница во времени позволяет. Я провожу такие же тренировки, что и в Канаде. Мне очень позвело с людьми, которые мне помогают в Москве. Я не одна, я под присмотром, и мы с Брайаном готовимся к старту нового сезона».

Ранее стало известно, что Медведева выступит на первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве, которые состоятся осенью.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер
Льюис Хэмилтон победил на Гран При Бельгии, Даниил Квят — 11-й
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Косторной отказали в переходе в академию Плющенко
Золотые медали шахматной олимпиады достанутся России и Индии
ЦСКА играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
«Рубин» принимает «Тамбов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь