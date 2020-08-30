Медведева рассказала, чего боится больше всего

Источник: Спорт РИА Новости

Медведева, работающая на постоянной основе в группе тренера Брайана Орсера в Канаде, в настоящее время занимается в Москве под руководством Татьяны Тарасовой.

«Чего я боюсь больше всего на свете? Не смогу коротко ответить на этот вопрос. Но могу сказать, что я очень боюсь бабочек. Просто ужасно их боюсь. У меня в жизни были неловкие моменты, но я ничего не стыжусь. Если бы я не сделала чего-то странного в своем прошлом, я не была бы такой, какая я есть сейчас. Еще я горжусь всеми своими победами, которые принесли мне медали», — рассказала Медведева в интервью на телеканале НТВ.

Фигуристка также рассказала о своих тренировках: «Практически каждый день мы выходим на связь с Брайаном Орсером, когда разница во времени позволяет. Я провожу такие же тренировки, что и в Канаде. Мне очень позвело с людьми, которые мне помогают в Москве. Я не одна, я под присмотром, и мы с Брайаном готовимся к старту нового сезона».