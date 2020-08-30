Косторной отказали в переходе в академию Плющенко

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«Она официально остается спортсменкой “Хрустального”, школы “Самбо-70”. Никто ей перехода в другую школу не разрешил», — заявил Лакерник. Он подчеркнул, что переход должен был быть совершен в установленные сроки, а сейчас он невозможен из-за закрытия трансферного окна.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

4 августа впервые появилась информация о том, что спортсменка в новом сезоне продолжит представлять прежнюю школу, хотя тренироваться будет у Плющенко. Тогда глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган рассказал, что документы на переход Косторной в организацию не поступали.