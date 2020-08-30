Косторной отказали в переходе в академию Плющенко
Российской фигуристке Алене Косторной отказали в переходе в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Об этом
Российской фигуристке Алене Косторной отказали в переходе в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Об этом
«Она официально остается спортсменкой “Хрустального”, школы “Самбо-70”. Никто ей перехода в другую школу не разрешил», — заявил Лакерник. Он подчеркнул, что переход должен был быть совершен в установленные сроки, а сейчас он невозможен
4 августа впервые появилась информация о том, что спортсменка в новом сезоне продолжит представлять прежнюю школу, хотя тренироваться будет у Плющенко. Тогда глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган рассказал, что документы на переход Косторной в организацию не поступали.
О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала