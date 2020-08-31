Загитова поздравила жителей Татарстана с Днем Республики

Источник: РИА "Новости"

Жители Татарстана 30 августа праздновали день образования республики, которой исполнилось 100 лет.

«Дорогие жители республики, поздравляю вас с Днем Республики Татарстан. Всегда приятно принимать поздравления от президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова после каждого выступления. Я вижу, что моим победам радуется весь мир, это дорогого стоит. Я горжусь тем, что свои первые шаги на пути в большой спорт я сделала именно в Татарстане», — сказала Загитова на видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram.

«Приезжая сюда, всегда приятно видеть, что в Татарстане уделяется большое внимание каждому виду спорта, и фигурное катание — не исключение. Верю, что в скором времени тут появятся новые звездочки фигурного катания. Новых побед, спортивный Татарстан!» — добавила фигуристка.

В минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, но зимой этого года возобновила тренировки. Ранее также стало известно, что 18-летняя фигуристка не попала в списки участников этапов Кубка России этого года, которые станут отборочными на чемпионат страны.