Загитова поздравила жителей Татарстана с Днем Республики
Фигуристка Алина Загитова опубликовала трогательный пост, посвященный Дню Республики Татарстан.
Фигуристка Алина Загитова опубликовала трогательный пост, посвященный Дню Республики Татарстан.
Жители Татарстана 30 августа праздновали день образования республики, которой исполнилось 100 лет.
«Дорогие жители республики, поздравляю вас с Днем Республики Татарстан. Всегда приятно принимать поздравления от президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова после каждого выступления. Я вижу, что моим победам радуется весь мир, это дорогого стоит. Я горжусь тем, что свои первые шаги на пути в большой спорт я сделала именно в Татарстане», — сказала Загитова на видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram.
«Приезжая сюда, всегда приятно видеть, что в Татарстане уделяется большое внимание каждому виду спорта, и фигурное катание — не исключение. Верю, что в скором времени тут появятся новые звездочки фигурного катания. Новых побед, спортивный Татарстан!» — добавила фигуристка.
В минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, но зимой этого года возобновила тренировки. Ранее также стало известно, что 18-летняя фигуристка не попала в списки участников этапов Кубка России этого года, которые станут отборочными на чемпионат страны.