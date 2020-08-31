Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
Как стало известно Sport24, олимпийской чемпионке Алине Загитовой сделали предложение стать ведущей шоу «Ледниковый период».
Как стало известно Sport24, олимпийской чемпионке Алине Загитовой сделали предложение стать ведущей шоу «Ледниковый период».
Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, с 18-летней фигуристкой велись долгие и сложные переговоры
Между спортом и телекарьерой Загитова в этом сезоне сделала выбор в пользу телевидения — съемки шоу будут проходить в самый разгар сезона, фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые выполняют роль отбора на чемпионат страны.
По словам источника, Алина подтвердила участие в шоу. С Загитовой будут работать специалисты по речи, чтобы подготовить к съемкам. Основным ведущим «Ледникового периода» станет олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин, который имеет большой работы на
Ранее сообщалось, что Загитовой не оказалось в списке участников Кубка России. В ФФККР отметили, что Алина должна выступить на открытых прокатах