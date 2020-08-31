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19:00 (мск), источник: Sport24

Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

Как стало известно Sport24, олимпийской чемпионке Алине Загитовой сделали предложение стать ведущей шоу «Ледниковый период».

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Источник: Sport24
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17
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17
фотографий
Вспоминаем долгий путь, который прошла российская фигуристка Алина Загитова на пути к славе.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, с 18-летней фигуристкой велись долгие и сложные переговоры из-за неопределенности Алины по поводу ее дальнейшей карьеры.

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Между спортом и телекарьерой Загитова в этом сезоне сделала выбор в пользу телевидения — съемки шоу будут проходить в самый разгар сезона, фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые выполняют роль отбора на чемпионат страны.

По словам источника, Алина подтвердила участие в шоу. С Загитовой будут работать специалисты по речи, чтобы подготовить к съемкам. Основным ведущим «Ледникового периода» станет олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин, который имеет большой работы на ТВ-проектах.

Ранее сообщалось, что Загитовой не оказалось в списке участников Кубка России. В ФФККР отметили, что Алина должна выступить на открытых прокатах 12—13 сентября в Москве, после чего будет принято решение о ее участии в соревнованиях.

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