Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

Источник: Sport24

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Вспоминаем долгий путь, который прошла российская фигуристка Алина Загитова на пути к славе.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, с 18-летней фигуристкой велись долгие и сложные переговоры из-за неопределенности Алины по поводу ее дальнейшей карьеры.

Между спортом и телекарьерой Загитова в этом сезоне сделала выбор в пользу телевидения — съемки шоу будут проходить в самый разгар сезона, фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые выполняют роль отбора на чемпионат страны.

По словам источника, Алина подтвердила участие в шоу. С Загитовой будут работать специалисты по речи, чтобы подготовить к съемкам. Основным ведущим «Ледникового периода» станет олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин, который имеет большой работы на ТВ-проектах.