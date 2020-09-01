Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
ОТ
32
Футбол. Первый дивизион
31.08
Чайка
Факел
21
Хоккей. НХЛ
2.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.09
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
2.09
ЦСКА
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова высказалась об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о возможном назначении фигуристки Алины Загитовой на роль ведущей шоу «Ледниковый период».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В общении с корреспондентом «Чемпионата», специалист отметила, что будет очень рада, если Загитова будет работать на «лучшем телевизионном проекте».

«Пока ещё нет точного решения, но это будет прекрасно, если Алина присоединится к “Ледниковому периоду”. Это самый лучший проект у нас в стране и любимый всем народом. Я рада, что есть такой проект в нашей стране», — заявила она.

Ранее стало известно, что Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет вести шоу «Ледниковый период». Партнером Загитовой по шоу станет Алексей Ягудин.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
3 русских хоккеиста все ближе к Кубку Стэнли. «Тампа» в финале
Загитова фактически завершила карьеру. Она станет телеведущей
Лондонский «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном
Федор Чалов покинул расположение молодежной сборной России
«Колорадо» забил 4 шайбы за 2 минуты, продлив серию с «Далласом»
«Парма» выкупила футболиста «Зенита» за 4,4 миллиона евро
Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь