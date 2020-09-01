Тарасова высказалась об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»

В общении с корреспондентом «Чемпионата», специалист отметила, что будет очень рада, если Загитова будет работать на «лучшем телевизионном проекте».

«Пока ещё нет точного решения, но это будет прекрасно, если Алина присоединится к “Ледниковому периоду”. Это самый лучший проект у нас в стране и любимый всем народом. Я рада, что есть такой проект в нашей стране», — заявила она.