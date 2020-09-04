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16:15 (мск), источник: Матч ТВ

Тарасова рассказала, почему перешла из одиночного катания в парное

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала, почему ушла из одиночного катания.

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— 10 лет назад вы ушли в парное катание. Почему? Ведь тогда в одиночном виде было гораздо просторнее, чем сейчас.

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— Я начала грезить парным еще в 11-летнем возрасте. Мы с девочками из группы часто пробовали легкие парные элементы, например, могли проехаться за ручку в параллельном кораблике. А однажды в Казани было шоу, и меня распределили в совместную партию с одним мальчиком. Он стоял в кораблике, а я ехала в ласточке. Мне безумно понравилось кататься в дуэте, и в том шоу я поняла: мое! Я совсем не боялась. Но тренеры не хотели отдавать меня абы куда, поэтому я осталась в группе одиночников. Только в 14 лет появилась возможность пройти пробы в группу Мозер. Так я оказалась в Москве. Рада, что мама согласилась отпустить меня одну: она не могла бросить дом и уехать со мной, поэтому я жила в училище олимпийского резерва. Ни разу не пожалела, что стала парницей.

— Будучи одиночницей, вы пересекались на соревнованиях с Лизой Туктамышевой и Аделиной Сотниковой, которые тогда только набирали обороты?

— Как раз на моих первых выездных соревнованиях в Нижнем Новгороде мы познакомились с Лизкой (улыбается). С тех пор мы дружим, общаемся, встречаемся и просто радуемся, что знакомы. Аделину я тоже знаю с малых лет, наверное, в Новгороде тоже увиделись впервые. Лиза с первой же встречи запомнилась очень лучезарной, эмоциональной.

Мне нравилось находиться с ней рядом, потому что она была очень игривая, веселая и общительная, а я чуть скромнее, но вместе мы могли и похулиганить. Такой Лиза позитивный человек с самого детства! Сейчас она такая же, какой и была.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпиады, двукратными вице-чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы.

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