Тарасова рассказала, почему перешла из одиночного катания в парное

— Я начала грезить парным еще в 11-летнем возрасте. Мы с девочками из группы часто пробовали легкие парные элементы, например, могли проехаться за ручку в параллельном кораблике. А однажды в Казани было шоу, и меня распределили в совместную партию с одним мальчиком. Он стоял в кораблике, а я ехала в ласточке. Мне безумно понравилось кататься в дуэте, и в том шоу я поняла: мое! Я совсем не боялась. Но тренеры не хотели отдавать меня абы куда, поэтому я осталась в группе одиночников. Только в 14 лет появилась возможность пройти пробы в группу Мозер. Так я оказалась в Москве. Рада, что мама согласилась отпустить меня одну: она не могла бросить дом и уехать со мной, поэтому я жила в училище олимпийского резерва. Ни разу не пожалела, что стала парницей.