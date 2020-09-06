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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева поделилась планами на четверные прыжки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах на выполнение четверных прыжков в своих программах. Об этом сообщает Golden Skate.

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20
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По словам спортсменки, сейчас она работает над четверным сальховом, который ей пока не удается выполнить даже на тренировках. Кроме того, россиянка планирует изучить четверной тулуп, однако для всех таких прыжков ей сначала нужно набрать хорошую форму. Туктамышева также добавила, что сейчас больше внимания уделяет чистому исполнению тройных прыжков и других элементов программ.

Во время загрузки произошла ошибка.

15 июня Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков в Instagram. Ранее она заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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