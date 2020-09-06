Туктамышева поделилась планами на четверные прыжки

По словам спортсменки, сейчас она работает над четверным сальховом, который ей пока не удается выполнить даже на тренировках. Кроме того, россиянка планирует изучить четверной тулуп, однако для всех таких прыжков ей сначала нужно набрать хорошую форму. Туктамышева также добавила, что сейчас больше внимания уделяет чистому исполнению тройных прыжков и других элементов программ.