Роднина прокомментировала приговор Ефремову

Источник: РИА "Новости"

«Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, вы это знаете? Вот и сделайте выводы! Он что, не совершил смертельный наезд?» — высказалась Роднина.

8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце. Кроме того, после выхода на свободу актер три года не сможет садиться за руль. Защита Ефремова обжалует приговор.