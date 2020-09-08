Рукавицын: Алиев находится на лечении в Германии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) во вторник объявила, что Алиев из-за травмы не выступит на контрольных прокатах сборной страны, которые пройдут 12—13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Читайте также Фигуристы Алиев и Игнатов пройдут сбор в Кисловодске

«Диму давно беспокоили боли в нижней части спины, переходящие в сторону правого тазобедренного сустава. Во время одной из тренировок боль усилилась. Провели обследование, которое показало, что есть воспалительные процессы и некоторые другие проблемы в суставе. Я сообщил об этом в ФФККР, (генеральный директор) Александр Ильич Коган дал добро на лечение в Мюнхене, за что я очень благодарен и ФФККР, и Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга», — сказал Рукавицын по телефону.

«Дима сейчас находится в Германии, ему провели дополнительные обследования, поставили диагноз, сделали два укола с определенным составом. В понедельник Дима должен выйти на лед, и по самочувствию будет понятно, как мы будем продолжать тренировочный процесс. По словам немецких специалистов, прогнозы хорошие, мы надеемся, что лечение прошло эффективно. Надеюсь, что Дима сможет подготовиться к третьему этапу Кубка России в Сочи 23—27 октября , на котором он должен открыть свой соревновательный сезон», — заключил тренер.