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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рукавицын: Алиев находится на лечении в Германии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев в настоящее время проходит лечение в Германии по поводу травмы сустава, Кубок России он пропускать не планирует, сообщил РИА Новости тренер фигуриста Евгений Рукавицын.

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) во вторник объявила, что Алиев из-за травмы не выступит на контрольных прокатах сборной страны, которые пройдут 12—13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

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«Диму давно беспокоили боли в нижней части спины, переходящие в сторону правого тазобедренного сустава. Во время одной из тренировок боль усилилась. Провели обследование, которое показало, что есть воспалительные процессы и некоторые другие проблемы в суставе. Я сообщил об этом в ФФККР, (генеральный директор) Александр Ильич Коган дал добро на лечение в Мюнхене, за что я очень благодарен и ФФККР, и Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга», — сказал Рукавицын по телефону.

«Дима сейчас находится в Германии, ему провели дополнительные обследования, поставили диагноз, сделали два укола с определенным составом. В понедельник Дима должен выйти на лед, и по самочувствию будет понятно, как мы будем продолжать тренировочный процесс. По словам немецких специалистов, прогнозы хорошие, мы надеемся, что лечение прошло эффективно. Надеюсь, что Дима сможет подготовиться к третьему этапу Кубка России в Сочи 23—27 октября, на котором он должен открыть свой соревновательный сезон», — заключил тренер.

Помимо Алиева, из основного состава сборной России контрольные прокаты пропустят золотые и бронзовые медалисты чемпионата Европы-2020 в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, а также серебряный призер этого турнира в мужском одиночном катании Артур Даниелян.

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