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19:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России. Об этом сообщается на сайте ФФКР.

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Загитова заявила, что хочет сосредоточиться на работе ведущей шоу «Ледниковый период». «Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — отметила фигуристка. Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября в Москве.

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О том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне телешоу «Ледниковый период», стало известно 31 августа. Изначально фигуристка не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

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