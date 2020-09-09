Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

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Загитова заявила, что хочет сосредоточиться на работе ведущей шоу «Ледниковый период». «Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — отметила фигуристка. Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября в Москве.

О том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне телешоу «Ледниковый период», стало известно 31 августа. Изначально фигуристка не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.