Ягудин: Загитова никому ничего не должна! Спорт рано или поздно всё равно бы закончился
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.
«Мне всё равно, катается она или нет — это жизнь Алины, и она делает то, что хочет. Конечно, я хочу, чтобы наш совместный проект “Ледниковый период” развивался, а её остальная жизнь — это её же личное дело.
Да, её фанаты недовольны, что она снимается с турниров, занимается, как они говорят,