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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягудин: Загитова никому ничего не должна! Спорт рано или поздно всё равно бы закончился

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне всё равно, катается она или нет — это жизнь Алины, и она делает то, что хочет. Конечно, я хочу, чтобы наш совместный проект “Ледниковый период” развивался, а её остальная жизнь — это её же личное дело.

Да, её фанаты недовольны, что она снимается с турниров, занимается, как они говорят, шоу-бизнесом. Но она им ничего не должна! Она в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту! Она героиня! Клёво, что она пробует в жизни что-то новое. Спорт для неё рано или поздно всё равно бы закончился. Она понимает, что надо развиваться», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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