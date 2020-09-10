Загитова решила, что «Ледниковый период» важнее спортивной карьеры
Олимпийская чемпионка снялась с контрольных прокатов сборной России и почти наверняка пропустит еще один сезон.
Олимпийская чемпионка снялась с контрольных прокатов сборной России и почти наверняка пропустит еще один сезон.
Если говорить по делу — ничего неожиданного. Звезда мирового фигурного катания Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России, и вероятность противоположного решения с каждым последним днем стремилась к нулю. Обращение Загитовой было опубликовано на официальном сайте нашей национальной федерации.
«Алина Загитова сегодня обратилась в федерацию со следующей просьбой: «Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах
Ранее схема выглядела так: Алина (которая не выступала на соревнованиях с декабря прошлого года) покажет две программы на контрольных прокатах, затем послушает мнение специалистов, оценит свою форму и решит, заявляться ли на Кубок России и этапы «Гран-при». Но все оказалось прозаичнее — нет прокатов, значит, нет и Кубка. А участие в «Ледниковом периоде», о котором на голубом глазу говорит Алина как о причине отказа от выступлений в «Мегаспорте», занимает три месяца. Значит, и на «Гран-при» мы ее увидеть по той же логике не должны. Дальше — чемпионат России, на который можно попасть только через Кубок, а также чемпионаты Европы и мира, куда отбираются на чемпионате страны.
По сути, сегодня Загитова объявила о пропуске сезона. Если еще глубже — о завершении карьеры. К школе в «Хрустальном» часто любят применять аббревиатуры из трех букв. ТЩК, ВУХ… Здесь сокращение другое — ЧТД: что и требовалось доказать. Напомним, что «СЭ» писал о возможности снятия Алины с прокатов еще вчера, но, когда я прямо спросил Загитову о ее намерениях, ответа не последовало. На вопрос о работе в «Ледниковом периоде» фигуристка сказала: «Мне нельзя [об этом говорить]». Как пояснил затем собеседник «СЭ», Алине в принципе рекомендовали не отвечать на
Вчера мне удалось побывать на съемках первого выпуска «Ледникового периода», и сложилось полное впечатление, что мысли Алины точно не о важном выступлении на прокатах в «Мегаспорте» через три дня. Загитова не только снимается в проекте, но и занимается с преподавателем по речи, выполняет упражнения с пробкой во рту — то есть проходит полноценную школу ораторского искусства.
Алине есть, над чем работать: если подводки по заготовленным текстам получаются органично, то в интервью с участниками проекта периодически возникают проблемы. Иногда приходилось перезаписывать дубли. Несмотря на волнение, которое явно присутствовало у Алины, видно, что она хочет прогрессировать как телеведущая. Где во всей этой журналистской истории место тройным прыжкам, без которых выступление превратится в позор, — не понятно от слова совсем. В общем, решила сниматься в «Ледниковом периоде» — надо сниматься и с прокатов.
Поскольку прокаты проходят только с участием фигуристов сборной России, Загитову не заменят. Количество участников снова уменьшается — после новостей о снятии Дмитрия Алиева, Артура Даниеляна, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также Александры Степановой и Ивана Букина. Встречи Загитовой с Медведевой
Загитова — фигуристка сборной России, а сборники большинства олимпийских видов спорта стоят на ставке в Центре спортивной подготовки Министерства спорта РФ. В мае Загитову включили в список фигуристов национальной команды на сезон-2020/21 (теперь есть большие вопросы к этому решению) — и нет никаких данных о том, что у нее особые условия. Например, академический отпуск за свой счет.
Возможно, конечно, Загитова сейчас не получает денег в ЦСП, но тогда это выглядит как странное благородство или понимание своих планов сниматься со всех соревнований заранее, что еще более странно. Если же она получает ставку — то не пахнет ли это обманом? На каком старте чемпионка Пхенчхана собирается представлять сборную России, она также не говорит. Наверное, так тоже нельзя. Алина — взрослый совершеннолетний человек. Она может говорить, когда хочет и что хочет. Не устраивают «хейтеры-журналисты» — можно обратиться к поклонникам через соцсети. Болельщики имеют право знать о будущем фигуристки, ради которой стирают пальцы о клавиатуры и покупают билеты на соревнования.
Дмитрий Кузнецов