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21:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская фигуристка Тиффани Загорски переболела COVID-19

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный призер чемпионатов России в танцах на льду Тиффани Загорски в межсезонье переболела коронавирусом, сообщил РИА Новости партнер фигуристки Джонатан Гурейро.

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Источник: Спорт РИА Новости

Загорски/Гурейро выступят на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые пройдут в субботу и воскресенье на льду столичного дворца спорта «Мегаспорт».

«К сожалению, после сбора в Новогорске Тиффани заразилась COVID-19, она была вынуждена изолироваться дома на протяжении более двух недель. Переболела без тяжелых осложнений, но подготовка к прокатам была очень скомкана. Тем не менее, мы показали программы специалистам и получили очень хорошие отзывы. Надеемся, что в субботу и воскресенье порадуем зрителей», — сказал Гурейро по телефону.

В прошлом сезоне Загорски/Гурейро стали бронзовыми призерами чемпионата России и заняли шестое место на чемпионате Европы.

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