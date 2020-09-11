Российская фигуристка Тиффани Загорски переболела COVID-19

«К сожалению, после сбора в Новогорске Тиффани заразилась COVID-19, она была вынуждена изолироваться дома на протяжении более двух недель. Переболела без тяжелых осложнений, но подготовка к прокатам была очень скомкана. Тем не менее, мы показали программы специалистам и получили очень хорошие отзывы. Надеемся, что в субботу и воскресенье порадуем зрителей», — сказал Гурейро по телефону.