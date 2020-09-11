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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Двукратный чемпион России Сергей Воронов объявил о завершении карьеры

Российский фигурист Сергей Воронов объявил о завершении карьеры.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом 32-летний спортсмен сообщил в своем Instagram. 3 октября ему исполнится 33 года.

— Спасибо, thank you, arigato! Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению! Спасибо за это незабываемое время! Время двигаться дальше, — написал Воронов в Instagram.

Воронов дважды становился чемпионом России (2007 — 2008, 2008 — 2009). Фигурист является бронзовым (2015) и серебряным призером чемпионатов Европы (2014).

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