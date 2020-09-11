Двукратный чемпион России Сергей Воронов объявил о завершении карьеры

Об этом 32-летний спортсмен сообщил в своем Instagram. 3 октября ему исполнится 33 года.

— Спасибо, thank you, arigato! Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению! Спасибо за это незабываемое время! Время двигаться дальше, — написал Воронов в Instagram.