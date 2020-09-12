Косторная прокомментировала реакцию Тутберидзе на ее уход к Плющенко

Контрольные прокаты сборной России проходят 12—13 сентября в Москве. Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье. Тутберидзе сообщила о произошедшем, опубликовав пост в Instagram.
«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Я считаю, что если человек ушёл, значит, были причины. Выкладывания в Instagram — это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», — сказала Косторная журналистам.
«На прокатах было волнительно, — призналась фигуристка. — Наверное, больше всего, когда делала причёску. Но потом все сошло на нет. Как рукой сняло, шла и знала, что делать. Всё по новой, все другое, мы ещё ни разу не работали на соревнованиях с Евгением Викторовичем. Это первый раз, было это как-то не по себе, необычно. Я по-другому привыкла настраиваться. В себе сама, никто не трогает. А сейчас мне говорят, что делаешь вот это, то, другое».
Косторная отметила, что у Плющенко «кардинально другой подход», чем у Тутберидзе. «Более спокойный подход в моей новой команде. Мы делали все то же самое, но даже когда после ОФП у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не ругался», — рассказала фигуристка.
Говоря о работе в группе Тутберидзе, Косторная отметила, что «такие как я, Аня Щербакова, Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения». «Девочки взрослые. Я сказала тренерам, что нас и так 8 человек, сумасшедший темп в тренировке, и выводить туда детей, которые не привыкли к этому, (неправильно). Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Я говорила, что так очень неудобно. Но никакой реакции не последовало. Приняла решение уйти 17 июля, перед второй тренировкой», — сказала Косторная.
«Позвонила Сергею Александровичу (Розанову), спросила, есть ли возможность. Он сказал, что это очень неожиданное решение, и попросил меня подумать. Через пару дней я сказала, что подумала и решила, начали организовывать момент с переходом. Музыка (поставленной у Тутберидзе) произвольной программы мне нравилась, но программа местами нет. Короткая не нравилась, я это говорила, что я не чувствую её. Моё мнение учитывалось, но не всегда», — заключила Косторная.