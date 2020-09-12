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21:24 (мск), источник: Sport24

Туктамышева представила новую короткую программу под музыку из балета «Спартак»: видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу на предсезонных контрольных прокатах по фигурному катанию.

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Источник: Sport24

23-летняя спортсменка использовала музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.

Видео выступления Туктамышевой опубликовано Первым каналом.

Традиционные контрольные прокаты фигуристов сборной России прошли в Москве на арене «Мегаспорт» сегодня, 12 сентября.

Ранее свое выступление оценила сама Туктамышева: «Нарабатываем четверные. Тело их может делать, а голова пока нет. Решаю эти вопросы постепенно».

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