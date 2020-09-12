Туктамышева представила новую короткую программу под музыку из балета «Спартак»: видео
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу на предсезонных контрольных прокатах по фигурному катанию.
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу на предсезонных контрольных прокатах по фигурному катанию.
23-летняя спортсменка использовала музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.
Видео выступления Туктамышевой опубликовано Первым каналом.
Традиционные контрольные прокаты фигуристов сборной России прошли в Москве на арене «Мегаспорт» сегодня, 12 сентября.
Ранее свое выступление оценила сама Туктамышева: «Нарабатываем четверные. Тело их может делать, а голова пока нет. Решаю эти вопросы постепенно».