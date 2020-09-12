Туктамышева представила новую короткую программу под музыку из балета «Спартак»: видео

Традиционные контрольные прокаты фигуристов сборной России прошли в Москве на арене «Мегаспорт» сегодня, 12 сентября.

Ранее свое выступление оценила сама Туктамышева: «Нарабатываем четверные. Тело их может делать, а голова пока нет. Решаю эти вопросы постепенно».