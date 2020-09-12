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21:38 (мск), источник: Sport24

Почему спич Косторной — самое важное событие контрольных прокатов фигуристов

Александр Петров рецензирует ответочку от Алены.

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Источник: Sport24

Давайте так: контрольные прокаты в условиях посткарантина — абсолютный анахронизм. Можно утешать себя тем, что фигурка вообще вернулась, крутой атмосферой в Мегаспорте, по которой все очень соскучились, чистым и здоровым Колядой.

Но в глубине души мы ведь все осознаем, что федерация нагло срубила денег со страждущих фанатов. Не показав половину сборников (а это проблема исключительно Горшкова и Ко, не нашедших ресурсов — от кнутовых до пряничных — обеспечить явку) и попутно развесив по Москве афиши с Загитовой, которая — сюрприз-сюрприз — выбрала телек. Смысловая же нагрузка нынешних прокатов стремится к овалу «Мегаспорта», если смотреть сверху. Какой толк оценивать прокаты, если все по умолчанию в разобранном состоянии, а первый реально значимый турнир пройдет в декабре.

«Медведева сделала степ-аут, а Трусова откатала чисто. Что это значит?».

Да ничего не значит. Вообще ничего. За три месяца до ЧР можно выучить все прыжки, забыть их и разучить обратно, камон.

В общем, настроение этих прокатов — абсолютная бренность происходящего, которая внутри арены поглощала, как черная дыра, все трогательные сюжеты. Вплоть до выхода Косторной в микст-зону после короткой.

«Я просто считаю, если человек ушел, на это были причины. Просто так человек не уходит, от добра добра не ищут. И то, что вот эти выкладывания чего-то в инстаграм, эти посты, это обидно, но я считаю, что эту ответку друг другу, что-то отвечать в инстаграм, ну если ты хочешь выяснить отношения, наверное, лучше, если настолько неймется, встреться глаза в глаза и выскажи все, что ты хочешь».

Запомните данный абзац. Это не просто самый мощный, но и, наверное, самый важный спич нового времени в фигурке.

Вы же помните 2018-й и все эти поиски фигуристки через программу «Время», неотвеченные смски, неподаренные букеты — все то, что свалилось на Медведеву. Женя тогда отвечать не стала, начав рассказывать свою версию через год если не больше, и для огромного количества людей осталась в той истории предательницей.

Это теперь, по прошествии уже двух лет и нескольких кейсов неоднозначных уходов, мы понимаем, что все как минимум неоднозначно, но тогда Медведева вчистую проиграла медийную битву, причем не только за себя.

Нам всем внушили, что тренер важнее ученика. Очарование победных результатов Тутберидзе-тим уверило в том, что корпоративная субординация сильнее пожеланий спортсмена, метод сильнее таланта, бренд тренера не подлежит обсуждению и уж тем более осуждению.

И тут выходит Косторная и весь этот дискурс ломает к чертям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказывается, тренер может быть неправ в глазах фигуриста, и это нормально.

Оказывается, со спортсменом нужно разговаривать, причем лично, а не посредством постов в соцсетях или многозначительными стихами.

Оказывается, топ-фигуристка может стукнуть кулаком по столу и сказать: я гребаная чемпионка Европы и хочу себе нормальных условий. И эти проблемы, как и проблемы отсутствия контрактов, надо решать, а не психовать.

Безотносительно конкретных персоналий — это очень круто для спорта. Личного спорта, в котором уже на полном серьезе обсуждают кабальные контракты с отступными.

Косторная напомнила, что тренер — важный, но технический персонал. Абсолютное большинство людей идет в кино на актеров, а не на режиссеров (хотя иногда и зря). Джонни Депп намного богаче и известнее Тима Бертона, хотя кем бы первый был без второго — большой вопрос. Личность исполнителя всегда важнее, нравится вам это или нет.

Хотя бы потому, что человек на льду рискует всем. Человек за бортиком просто выводит другого ученика следом.

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