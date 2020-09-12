Тутберидзе отметила полезность контрольных прокатов

— Нужно отдать должное Российской Федерации фигурного катания в том, что они вообще придумали все эти прокаты, старты и всю эту систему для того, чтобы поддержать спортсменов в форме. Это здорово, потому что другие страны об этом не подумали, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.