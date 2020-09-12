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12 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе отметила полезность контрольных прокатов

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением насчет проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Нужно отдать должное Российской Федерации фигурного катания в том, что они вообще придумали все эти прокаты, старты и всю эту систему для того, чтобы поддержать спортсменов в форме. Это здорово, потому что другие страны об этом не подумали, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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