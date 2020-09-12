Тутберидзе отметила полезность контрольных прокатов
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением насчет проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением насчет проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
— Нужно отдать должное Российской Федерации фигурного катания в том, что они вообще придумали все эти прокаты, старты и всю эту систему для того, чтобы поддержать спортсменов в форме. Это здорово, потому что другие страны об этом не подумали, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.