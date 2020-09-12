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12 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Александра Трусова: Считаю, что все делаю правильно. С Тутберидзе напряжения нет

Российская фигуристка Александра Трусова после короткой программы на контрольных прокатах сборной России прокомментировала смену тренера.

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Источник: Спорт-Экспресс

Этим летом спортсменка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, вслед за ней проследовала и Алена Косторная.

— Считаю, что все я делаю правильно, — сказала Трусова в интервью Первому каналу. — Нормально переходить к разным тренерам и брать от них все лучшее.

— Для вас этот сезон будет определяющим, или нужно какое-то время, чтобы вы стали новой?

— Считаю, что я уже изменилась. Сегодня попыталась это показать и завтра попытаюсь. Хочу показать себя с разных сторон и продемонстрировать, что умею все хорошо: и катание, и приземление, и прыжки.

— Что первым делом Плющенко сказал, что нужно изменить?

— Ну он сразу не говорил, что надо менять. Мы работаем над всем, пытаемся все делать лучше. Одного чего-то нет. Что-то по-другому, что-то оставляем.

— Когда Алена пришла вслед за вами, удивились?

— Да я не знаю, особо не думала. Мы как общались со всеми, так и общаемся.

— Не было здесь напряженности, когда проходила Этери Георгиевна?

— Нет, у меня все нормально, никакого напряжения.

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