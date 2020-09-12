Александра Трусова: Считаю, что все делаю правильно. С Тутберидзе напряжения нет
Российская фигуристка Александра Трусова после короткой программы на контрольных прокатах сборной России прокомментировала смену тренера.
Российская фигуристка Александра Трусова после короткой программы на контрольных прокатах сборной России прокомментировала смену тренера.
Этим летом спортсменка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, вслед за ней проследовала и Алена Косторная.
— Считаю, что все я делаю правильно, — сказала Трусова в интервью Первому каналу. — Нормально переходить к разным тренерам и брать от них все лучшее.
— Для вас этот сезон будет определяющим, или нужно
— Считаю, что я уже изменилась. Сегодня попыталась это показать и завтра попытаюсь. Хочу показать себя с разных сторон и продемонстрировать, что умею все хорошо: и катание, и приземление, и прыжки.
— Что первым делом Плющенко сказал, что нужно изменить?
— Ну он сразу не говорил, что надо менять. Мы работаем над всем, пытаемся все делать лучше. Одного
— Когда Алена пришла вслед за вами, удивились?
— Да я не знаю, особо не думала. Мы как общались со всеми, так и общаемся.
— Не было здесь напряженности, когда проходила Этери Георгиевна?
— Нет, у меня все нормально, никакого напряжения.