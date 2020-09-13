Медведева опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

— Все нормально со здоровьем, надо делать максимум, чтобы состояние здоровья не мешало рабочему процессу. Это утомительно, но я учусь работать над собой, — отметила Медведева. — Поставить оценку? Вы шутите, наверное. Но я уже научилась по ходу карьеры, что плохое выступление на контрольных прокатах не означает плохого старта в ближайшие дни. Все упали? Я не могу давать себе поблажки и смотреть на других. Оправдывать себя плохими результатами других — гиблый номер. В голове такое проскакивало по ходу карьеры — посмотреть, как другие выступают, из-за физиологии. (Дмитрий Кузнецов).