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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Горшков объяснил ситуацию со снятием фигуристов с прокатов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил ситуацию со снятием спортсменов с контрольных прокатов сборной России и сообщил, что федерация хочет извиниться перед болельщиками, которые не смогли увидеть на мероприятии некоторых любимых фигуристов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты прошли 12—13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Незадолго до их начала выяснилось, что ряд фигуристов и пар не смогут принять участие по различным причинам. Многие болельщики были этим недовольны.

«Во-первых, все живые люди. Некоторые вещи происходят неожиданно, никто этого не планировал. Мы сами узнавали об этом уже по ходу. Никто ни от кого ничего не скрывал, — сказал Горшков журналистам. — Как только у нас появлялась какая-то информация, принималось решение, и сразу мы делились этим в открытом доступе. Но пока решений не принято, что об этом говорить? Не нужно было создавать никому не нужный ажиотаж. К сожалению, его и так сейчас выше крыши».

Тренер чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной Евгений Плющенко заявил, что фигуристка не планировала выступать в произвольной программе на прокатах, однако об этом стало известно в сам день произвольной.

«Нет (изначально не было известно, что Косторная не выступит в произвольной — ред.), это стало (известно) только накануне, что она действительно не успевает ее (произвольную) закончить. Программу ставит (канадская хореограф) Ше-Линн (Бурн) в Канаде, по ночам (в режиме онлайн). Важно ведь ее (программу) не только поставить, но и накатать. Самое главное, прокаты — это не соревнования, не показательные выступления, не концерт. Это рабочий момент», — отметил глава ФФККР.

«Здесь возможны любые отступления, а решения принимаются всегда в пользу спортсменов. Это не Олимпийские игры, когда кровь из носа с температурой иди и выступай. Наша задача — дать спортсменам ориентир, к чему они должны готовиться. То, что мы сделали их публичными, наверное, это неплохо. Это интересно, но относиться к этому как к концерту не стоит. Для нас важна подготовка спортсменов. Но, к сожалению, бывают и такие моменты. Извинимся перед зрителями, что так получилось. Кто-то что-то хотел, но не получилось. Это жизнь», — добавил Горшков.

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