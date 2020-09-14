«Было волнительно, аж потряхивало»

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12 и 13 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, где спортсмены впервые показали программы на новый сезон. Самый большой ажиотаж традиционно вызвали выступления девушек-одиночниц. В какой форме Анна Щербакова, последняя взрослая фигуристка группы Этери Тутберидзе? Что изменилось в катании Александры Трусовой и Алены Косторной, перешедших в академию Евгения Плющенко? Сколько четверных прыжков выучила Елизавета Туктамышева? «Лента.ру» — о сюрпризах, которые преподнесла болельщикам сборная России, вероятных фаворитах сезона и трудностях первых серьезных выступлений после карантина.

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«Она стала намного лучше»

Одним из самых больших разочарований для болельщиков стал отказ от участия в контрольных прокатах олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она объявила о своем решении за несколько дней до старта, то есть после того, как билеты на трибуны «Мегаспорта» были уже распроданы. Объяснение простое и предсказуемое: занятость в съемках нового сезона шоу «Ледниковый период», где фигуристка дебютирует в роли ведущей. Так Загитова лишний раз навлекла на себя волну бурного осуждения. Фанаты в социальных сетях, да и некоторые эксперты вновь подняли вопрос о том, что Алине пора признаться хотя бы самой себе — большой спорт для нее закончен.

Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12—13 сентября , так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение. Алина Загитова о намерении сняться с предсезонных контрольных прокатов

В итоге 12 сентября на лед с короткой программой вышли только семь спортсменок. Причем среди них была и 14-летняя Камила Валиева, ученица Этери Тутберидзе, которая в новом сезоне продолжит выступать по юниорам. Она, кстати, ожидаемо не потерялась среди старших: без ошибок исполненные тройной флип и двойной аксель, а также каскад из тройных лутца и тулупа — заявка на то, чтобы на данном этапе конкурировать с каждой из взрослых соперниц. И это при том, что над акселем Валиевой явно идет работа: его высота позволяет предполагать, что вскоре это будет прыжок уже в три с половиной оборота. Если же брать само катание Камилы — дорожки, вращения, выразительность — то и в нем она прибавила, хотя это и не слишком заметно: ее прежний уровень по части компонентов и так был высок.

Интересно, что для короткой программы этой фигуристке выбрали композицию в исполнении канадского фигуриста, олимпийского чемпиона в команде Эрика Рэдфорда — Storm. Мало кто знает, но канадец изучал музыку в Йоркском университете и получил сертификат Королевской консерватории, а сейчас пишет музыку.

Пока это непривычно, но группу Этери Тутберидзе в новом сезоне на взрослых соревнованиях будет представлять только одна спортсменка — Анна Щербакова. Если раньше специалисты тренерского штаба выводили на лед едва ли не большую часть женской сборной России, то теперь все ставки только на нее. И пока есть ощущение, что самой Анне это идет на пользу. Во всяком случае в короткой программе, несмотря на довольно нервную разминку, она выглядела крайне уверенной, удивительно спокойной для начала сезона. Первым у нее стоит двойной аксель — обычно этот прыжок идет в начале у тех, кто собирается прыгать три оборота (хотя о попытках Щербаковой сделать это пока не слышно), дальше — тройной флип и самый дорогой каскад из тройных, лутц и риттбергер. Все это в обрамлении скрипки Джошуа Белла. Выбором музыки Щербакова, впрочем, совсем не удивила: в ее стиле такие инструментальные композиции — напряженно-трагические и нежные одновременно.

Готовность к сезону Щербаковой подсознательно не вызывала сомнений — опять же потому, что весь фокус тренерской группы Тутберидзе сместился на нее. Куда интереснее было узнать, в каком состоянии покинувшие группу Алена Косторная и Александра Трусова, чьим наставником с недавних пор является Евгений Плющенко. И пока ощущения противоречивые.

«Вы должны увидеть меня в короне» — так переводится название песни Билли Айлиш, под которую в короткой программе выступает Косторная. Кстати, программу, которую спортсменке поставили в группе Тутберидзе перед неожиданным уходом, тоже сопровождал вокал этой исполнительницы. Но пока до коронации Алене далеко. Понятно, что за пару месяцев тренировок у нового наставника добиться видимых улучшений в катании невозможно, только вот фигуристка и вовсе скорее ушла в минус. Из всех прыжков уверенным был только двойной аксель (тройной Косторная пока не решилась включить), а с тройного лутца и каскада тройной флип — тройной тулуп спортсменка выехала с большим трудом. По части хореографии она стала дерганой, а привычные эмоции включила только под конец. Сделать скидку нужно на начало сезона и отсутствие времени на обкатку программ: может, первое впечатление и не стоит запоминать. Кроме того, Плющенко заявил о травме спортсменки: «Мы не скрываем, что она каталась вчера даже на уколах, но нам было важно выступить». С произвольной программы Косторная, кстати, снялась. Она у фигуристки еще не готова.

Сегодня было волнительно. Меня аж потряхивало. Алена Косторная

Зато приятно удивила Трусова. Короткая никогда не была ее сильной стороной, но сейчас двойной аксель, тройной флип и каскад тройных лутца и тулупа были исполнены без явных ошибок, а дорожки и вращения стали куда более выразительными. Прибавила она и в эмоциональности, что вообще ей не очень-то свойственно. Плющенко справедливо заметил: «Саша действительно стала кататься намного лучше, и у нее уже образ не машины, не “бегом-бегом” — у нее есть и переходы, и хореография, ее назвали спортивной балериной, что мне очень понравилось». Необычен для Трусовой и выбор музыки — душевная Appassionata ирландско-норвежского дуэта Secret Garden.

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Совсем не задалось выступление у Елизаветы Туктамышевой, которая катается под музыку из балета «Спартак». На разминке она единственная из всех чисто исполнила тройной аксель, но в программе сделала «бабочку» (срыв элемента, когда спортсмен «выбрасывает» ногу в воздухе, — прим. «Ленты.ру»), а еще осталась без каскада. Также довольно средний прокат выдала Софья Самодурова, другая ученица Алексея Мишина, которая совсем не прибавила в технической базе. Она, как и Косторная, снялась с произвольной — из-за простуды. Тяжело, хотя и без серьезных срывов откаталась Евгения Медведева под «Маскарад» Арама Хачатуряна. Она ошиблась на двойном акселе и тройном флипе, в середине программы выглядела очень уставшей, но ближе к концу все-таки набрала скорость. За прокатом по видеосвязи наблюдал Брайан Орсер, находящийся в Канаде, а у борта — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, помогающая спортсменке в последнее время и, судя по выражению лица, очень переживающая за нее.

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«Я получила огромное удовольствие»

13 сентября произвольные прокаты открывала Трусова. В программу под вариации к «Ромео и Джульетте» она заявила три квада, но чистым получился только каскад четверной тулуп — тройной тулуп. При этом на одиночном тулупе спортсменка коснулась льда при приземлении, а с лутца упала из-за недокрута. Остальные прыжки фигуристка исполнила на плюсы, хотя и не попыталась зайти на тройной аксель, обойдясь двойным. «Считаю, что надо к более важным стартам подготовить пять четверных. Я получила огромное удовольствие, но ошибки всегда бывают», — заметила она потом.

Следом на лед выходила Валиева. Она упала с первого же четверного тулупа, но после чисто выехала с этого прыжка в каскаде и больше серьезных ошибок не допускала. Спорным при этом остается выбор музыки — это «Болеро» Мориса Равеля, очень взрослая и мощная композиция, которую Камила, судя по первому выступлению, пока не до конца чувствует. Во второй части программы она выглядела тяжеловато, но не потому, что ей физически не хватало сил, а потому, что перестала реагировать на музыку лицом, будто потерялась. Возможно, дело в том, что программа еще не «вкатана», не отработана до конца, и уже следующий прокат исправит это впечатление. «Перенервничала, пережалась, и давай осторожничать. Произвольная, публика, первый старт… Обычно на тренировке я делаю все», — попыталась объяснить Валиева.

Туктамышева на разминке, как и накануне, выехала с тройного акселя, а в программе рассчитывала сразу на два таких прыжка. Однако, упав с первого, на второй она не стала даже заходить, разве что прицепила к двойному лутц. Фигуристка вообще выглядела довольно нерешительной — тормозила на приземлении едва ли не в каждом прыжке, так что сольные тройные лутц, флип, тулуп и риттбергер оказались не такими скоростными, как обычно. «Это первый прокат, когда я доехала не такая мертвая, как умею. Не прям тяжело, что ноги-руки разъезжаются. Но тяжелее, чем после двухнедельного отпуска», — заметила она. Из однозначно удавшегося же — постановка под «Хроники заводной птицы» по роману Харуки Мураками. Важно, что это новая для фигурного катания музыка.

Щербаковой успех короткой программы повторить не удалось, хотя и о провале речи не идет. Она упала с коронного четверного лутца в самом начале, причем докрутила его, а рассыпалась уже на приземлении. Правда, другие квады фигуристка не заявила, а ограничилась каскадами тройных флипа и тулупа, лутца и риттбергера, флипа и сальхова через ойлер, одиночными двойными акселями и тройным лутцом. В качестве музыкального сопровождения звучали Morning Passages Филипа Гласса и No One Ever Called Me That Дарио Марианелли — может, для кого-то скучноватые, но Щербаковой подходящие. В микст-зоне она заявила: «Возможно, могла лучше. Но это хорошая отправная точка. Была очень близкая попытка четверного, даже подумала, что выехала. Мысли о снятии не было, но был страх показать прокат, который, может быть, не до конца готов».

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И совсем не получилась программа у Медведевой. Постановка, надо сказать, оригинальная — Alegria из Cirque du Soleil в интерпретации канадского хореографа Ше-Линн Бурн. Такой Евгению болельщики давно не видели, причем как в хорошем, так и в плохом смысле. Непривычно игривая и энергичная программа спортсменке очень подходит, но вот ее форма оставляет желать лучшего. Фактически Медведева бросила кататься где-то на середине. Она исполнила всего четыре из семи прыжков, не стала делать колесо — гвоздь хореографической дорожки. «Мне нужно чуть побольше времени, прыжки я наберу. А колесо — это полное разочарование, нужно что-то делать с перчатками: они скользят по льду. На тренировках лед был заезженный, а здесь свежий. Это моя ошибка, я не подумала заранее. Руки съехали, но повезло, что не травмировалась. Головой вниз — опасненько», — рассказала фигуристка. Несмотря на неудачу, «Мегаспорт» спортсменку тепло поддержал. А камеры даже поймали Тутберидзе, наблюдавшую за бывшей ученицей у борта и аплодировавшую с улыбкой.

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«Просто очень радостно»

В других видах за неделю до прокатов сборная России понесла большие потери. Из-за травмы снялись чемпионы Европы-2020 Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также серебряный призер континентального первенства Артур Даниелян и бронзовые призеры Александра Степанова и Иван Букин. Кроме того, отказались от участия двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов — не из-за здоровья, а из тактических соображений.

В мужском одиночном катании все внимание было приковано к Александру Самарину и Михаилу Коляде, которые по очереди и с переменным успехом возглавляли сборную России в предыдущих сезонах. Самарин удивил по двум причинам: выбрал для короткой народную песню «Полюшко-поле» и чисто выехал с четверного риттбергера. А ведь этот прыжок в мире исполняют единицы. В произвольной программе под песню Keeping me alive Джонатана Роя он упал с четверного флипа и не стал заходить на четверной лутц, но в остальном срывов избежал.

Подготовка была не такой, как обычно. Сейчас не надо ни за чем гнаться, рвать и насиловать себя. Надо подойти к главным стартам сезона. Александр Самарин

Коляда же, в межсезонье перешедший от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину, и вовсе поразил: впервые за много месяцев в короткой программе (под Let’s Get Loud в исполнении группы The Baseballs) без единой помарки приземлил все прыжки. «Очень радостно за Коляду, просто очень радостно. Я прям чуть со стула не упала», — заявила Татьяна Тарасова. В произвольной он выступал в образе Рудольфа Нуреева и вновь обошелся без падений. Правда, пока вставил в программу только один четверной, а на акселе ошибся, зато исполнил редкий для себя тройной флип и оставался очень свежим до последнего аккорда.

Не люблю разбрасываться обещаниями. Будем двигаться вперед. Михаил Коляда

Что важно, контрольные прокаты показали, что в России вновь существует серьезная конкуренция у мужчин-одиночников. Ведь интересно смотреть было не только за уже известными лидерами, но и за Андреем Мозалевым, вчерашним юниором, который единственный из фигуристов в короткой исполнил четверной флип, а в произвольной на каскад из тройного акселя и двойного тулупа зашел с длинного кораблика — настолько длинного, что впору провести параллель с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

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В танцах в отсутствие двух лидирующих пар следить стоило за Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро. Они постарались восстановить элементы, хотя после сбора в Новогорске Загорски заболела коронавирусом и на две недели самоизолировалась дома. Поэтому, вероятно, и было решено оставить прошлогодний произвольный танец. Из-за ошибок Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, а также Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина на льду «Мегаспорта» Загорски и Гурейро выгодно выделялись, хотя их форма далека от идеальной. В частности, периодически им явно не хватало скорости.

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В парах в центре внимания оказались Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным. Все они продемонстрировали если не стопроцентную, то близкую к таковой готовность к сезону. Первые оставили прошлогоднюю произвольную программу, с которой выиграли чемпионат Европы, и кроме ошибки на выбросе вопросов к ним, как и полгода назад, нет. Мишина и Галлямов летом перешли в группу Тамары Москвиной, где обрели психологическую готовность к стартам, которой им недоставало. «Работа у нового тренера дала очень многое. Это были совершенно другие нагрузки», — признались фигуристы после выхода со льда. А Павлюченко и Ходыкин ощутимо прибавили технически: это видно и по параллельному тройному флипу, и по поддержкам.

Да, открытые прокаты — не соревнования, а лишь возможность почувствовать соревновательный дух и попробовать силы на публике. Но уже после них можно обоснованно строить догадки, кто станет лидером сборной в новом сезоне. Тем более что времени на раскачку у фигуристов совсем не остается. Уже 18 сентября в Сызрани стартует первый этап Кубка России — турнира, без участия в котором теперь нельзя попасть на чемпионат страны, а значит и на первенства Европы и мира.