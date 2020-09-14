«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
12 и 13 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, где спортсмены впервые показали программы на новый сезон. Самый большой ажиотаж традиционно вызвали выступления
Одним из самых больших разочарований для болельщиков стал отказ от участия в контрольных прокатах олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она объявила о своем решении за несколько дней до старта, то есть после того, как билеты на трибуны «Мегаспорта» были уже распроданы. Объяснение простое и предсказуемое: занятость в съемках нового сезона шоу «Ледниковый период», где фигуристка дебютирует в роли ведущей. Так Загитова лишний раз навлекла на себя волну бурного осуждения. Фанаты в социальных сетях, да и некоторые эксперты вновь подняли вопрос о том, что Алине пора признаться хотя бы самой себе — большой спорт для нее закончен.
Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах
12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение.
В итоге 12 сентября на лед с короткой программой вышли только семь спортсменок. Причем среди них была и 14-летняя Камила Валиева, ученица Этери Тутберидзе, которая в новом сезоне продолжит выступать по юниорам. Она, кстати, ожидаемо не потерялась среди старших: без ошибок исполненные тройной флип и двойной аксель, а также каскад из тройных лутца и тулупа — заявка на то, чтобы на данном этапе конкурировать с каждой из взрослых соперниц. И это при том, что над акселем Валиевой явно идет работа: его высота позволяет предполагать, что вскоре это будет прыжок уже в три с половиной оборота. Если же брать само катание Камилы — дорожки, вращения, выразительность — то и в нем она прибавила, хотя это и не слишком заметно: ее прежний уровень по части компонентов и так был высок.
Пока это непривычно, но группу Этери Тутберидзе в новом сезоне на взрослых соревнованиях будет представлять только одна спортсменка — Анна Щербакова. Если раньше специалисты тренерского штаба выводили на лед едва ли не большую часть женской сборной России, то теперь все ставки только на нее. И пока есть ощущение, что самой Анне это идет на пользу. Во всяком случае в короткой программе, несмотря на довольно нервную разминку, она выглядела крайне уверенной, удивительно спокойной для начала сезона. Первым у нее стоит двойной аксель — обычно этот прыжок идет в начале у тех, кто собирается прыгать три оборота (хотя о попытках Щербаковой сделать это пока не слышно), дальше — тройной флип и самый дорогой каскад из тройных, лутц и риттбергер. Все это в обрамлении скрипки Джошуа Белла. Выбором музыки Щербакова, впрочем, совсем не удивила: в ее стиле такие инструментальные композиции —
«Вы должны увидеть меня в короне» — так переводится название песни Билли Айлиш, под которую в короткой программе выступает Косторная. Кстати, программу, которую спортсменке поставили в группе Тутберидзе перед неожиданным уходом, тоже сопровождал вокал этой исполнительницы. Но пока до коронации Алене далеко. Понятно, что за пару месяцев тренировок у нового наставника добиться видимых улучшений в катании невозможно, только вот фигуристка и вовсе скорее ушла в минус. Из всех прыжков уверенным был только двойной аксель (тройной Косторная пока не решилась включить), а с тройного лутца и каскада тройной флип — тройной тулуп спортсменка выехала с большим трудом. По части хореографии она стала дерганой, а привычные эмоции включила только под конец. Сделать скидку нужно на начало сезона и отсутствие времени на обкатку программ: может, первое впечатление и не стоит запоминать. Кроме того, Плющенко заявил о травме спортсменки: «Мы не скрываем, что она каталась вчера даже на уколах, но нам было важно выступить». С произвольной программы Косторная, кстати, снялась. Она у фигуристки еще не готова.
Сегодня было волнительно. Меня аж потряхивало.
Зато приятно удивила Трусова. Короткая никогда не была ее сильной стороной, но сейчас двойной аксель, тройной флип и каскад тройных лутца и тулупа были исполнены без явных ошибок, а дорожки и вращения стали куда более выразительными. Прибавила она и в эмоциональности, что вообще ей не
Совсем не задалось выступление у Елизаветы Туктамышевой, которая катается под музыку из балета «Спартак». На разминке она единственная из всех чисто исполнила тройной аксель, но в программе сделала «бабочку» (срыв элемента, когда спортсмен «выбрасывает» ногу в воздухе, — прим. «Ленты.ру»), а еще осталась без каскада. Также довольно средний прокат выдала Софья Самодурова, другая ученица Алексея Мишина, которая совсем не прибавила в технической базе. Она, как и Косторная, снялась с произвольной —
13 сентября произвольные прокаты открывала Трусова. В программу под вариации к «Ромео и Джульетте» она заявила три квада, но чистым получился только каскад четверной тулуп — тройной тулуп. При этом на одиночном тулупе спортсменка коснулась льда при приземлении, а с лутца упала
Следом на лед выходила Валиева. Она упала с первого же четверного тулупа, но после чисто выехала с этого прыжка в каскаде и больше серьезных ошибок не допускала. Спорным при этом остается выбор музыки — это «Болеро» Мориса Равеля, очень взрослая и мощная композиция, которую Камила, судя по первому выступлению, пока не до конца чувствует. Во второй части программы она выглядела тяжеловато, но не потому, что ей физически не хватало сил, а потому, что перестала реагировать на музыку лицом, будто потерялась. Возможно, дело в том, что программа еще не «вкатана», не отработана до конца, и уже следующий прокат исправит это впечатление. «Перенервничала, пережалась, и давай осторожничать. Произвольная, публика, первый старт… Обычно на тренировке я делаю все», — попыталась объяснить Валиева.
Туктамышева на разминке, как и накануне, выехала с тройного акселя, а в программе рассчитывала сразу на два таких прыжка. Однако, упав с первого, на второй она не стала даже заходить, разве что прицепила к двойному лутц. Фигуристка вообще выглядела довольно нерешительной — тормозила на приземлении едва ли не в каждом прыжке, так что сольные тройные лутц, флип, тулуп и риттбергер оказались не такими скоростными, как обычно. «Это первый прокат, когда я доехала не такая мертвая, как умею. Не прям тяжело, что
Щербаковой успех короткой программы повторить не удалось, хотя и о провале речи не идет. Она упала с коронного четверного лутца в самом начале, причем докрутила его, а рассыпалась уже на приземлении. Правда, другие квады фигуристка не заявила, а ограничилась каскадами тройных флипа и тулупа, лутца и риттбергера, флипа и сальхова через ойлер, одиночными двойными акселями и тройным лутцом. В качестве музыкального сопровождения звучали Morning Passages Филипа Гласса и No One Ever Called Me That Дарио Марианелли — может, для
И совсем не получилась программа у Медведевой. Постановка, надо сказать, оригинальная — Alegria из Cirque du Soleil в интерпретации канадского хореографа
В других видах за неделю до прокатов сборная России понесла большие потери.
В мужском одиночном катании все внимание было приковано к Александру Самарину и Михаилу Коляде, которые по очереди и с переменным успехом возглавляли сборную России в предыдущих сезонах. Самарин удивил по двум причинам: выбрал для короткой народную песню «Полюшко-поле» и чисто выехал с четверного риттбергера. А ведь этот прыжок в мире исполняют единицы. В произвольной программе под песню Keeping me alive Джонатана Роя он упал с четверного флипа и не стал заходить на четверной лутц, но в остальном срывов избежал.
Подготовка была не такой, как обычно. Сейчас не надо ни за чем гнаться, рвать и насиловать себя. Надо подойти к главным стартам сезона.
Коляда же, в межсезонье перешедший от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину, и вовсе поразил: впервые за много месяцев в короткой программе (под Let’s Get Loud в исполнении группы The Baseballs) без единой помарки приземлил все прыжки. «Очень радостно за Коляду, просто очень радостно. Я прям чуть со стула не упала», — заявила Татьяна Тарасова. В произвольной он выступал в образе Рудольфа Нуреева и вновь обошелся без падений. Правда, пока вставил в программу только один четверной, а на акселе ошибся, зато исполнил редкий для себя тройной флип и оставался очень свежим до последнего аккорда.
Не люблю разбрасываться обещаниями. Будем двигаться вперед.
Что важно, контрольные прокаты показали, что в России вновь существует серьезная конкуренция у
В танцах в отсутствие двух лидирующих пар следить стоило за Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро. Они постарались восстановить элементы, хотя после сбора в Новогорске Загорски заболела коронавирусом и на две недели самоизолировалась дома. Поэтому, вероятно, и было решено оставить прошлогодний произвольный танец.
В парах в центре внимания оказались Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным. Все они продемонстрировали если не стопроцентную, то близкую к таковой готовность к сезону. Первые оставили прошлогоднюю произвольную программу, с которой выиграли чемпионат Европы, и кроме ошибки на выбросе вопросов к ним, как и полгода назад, нет. Мишина и Галлямов летом перешли в группу Тамары Москвиной, где обрели психологическую готовность к стартам, которой им недоставало. «Работа у нового тренера дала очень многое. Это были совершенно другие нагрузки», — признались фигуристы после выхода со льда. А Павлюченко и Ходыкин ощутимо прибавили технически: это видно и по параллельному тройному флипу, и по поддержкам.
Да, открытые прокаты — не соревнования, а лишь возможность почувствовать соревновательный дух и попробовать силы на публике. Но уже после них можно обоснованно строить догадки, кто станет лидером сборной в новом сезоне. Тем более что времени на раскачку у фигуристов совсем не остается. Уже 18 сентября в Сызрани стартует первый этап Кубка России — турнира, без участия в котором теперь нельзя попасть на чемпионат страны, а значит и на первенства Европы и мира.
Ангелина Никитина