Фигуристы из Грузии, Белоруссии и Азербайджана смогут выступить на Гран-при в Москве

«Могут участвовать иностранные фигуристы, но все нужно будет решать заранее — это турнир с ограниченным количеством участников, — сказал Лакерник. — В нем смогут принять участие спортсмены, которые тренируются в нашей стране, из Грузии, Белоруссии, Азербайджана. Возможно, кто-то сможет приехать и из-за рубежа, но ситуация с перелетами пока еще не до конца понятна».