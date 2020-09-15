Фигуристы из Грузии, Белоруссии и Азербайджана смогут выступить на Гран-при в Москве
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тренирующиеся на территории России спортсмены из Грузии, Белоруссии и Азербайджана получат возможность выступить на московском этапе
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тренирующиеся на территории России спортсмены из Грузии, Белоруссии и Азербайджана получат возможность выступить на московском этапе
Ранее было объявлено, что
«Могут участвовать иностранные фигуристы, но все нужно будет решать заранее — это турнир с ограниченным количеством участников, — сказал Лакерник. — В нем смогут принять участие спортсмены, которые тренируются в нашей стране, из Грузии, Белоруссии, Азербайджана. Возможно,
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