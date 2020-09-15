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17:22 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы из Грузии, Белоруссии и Азербайджана смогут выступить на Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тренирующиеся на территории России спортсмены из Грузии, Белоруссии и Азербайджана получат возможность выступить на московском этапе Гран-при по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено, что из-за пандемии коронавируса этапы Гран-при пройдут в формате национальных соревнований.

«Могут участвовать иностранные фигуристы, но все нужно будет решать заранее — это турнир с ограниченным количеством участников, — сказал Лакерник. — В нем смогут принять участие спортсмены, которые тренируются в нашей стране, из Грузии, Белоруссии, Азербайджана. Возможно, кто-то сможет приехать и из-за рубежа, но ситуация с перелетами пока еще не до конца понятна».

Перед этапом Гран-при Москва примет два этапа Кубка России. «Это, безусловно, в какой-то степени также будут тестовые турниры к этапу ISU, на которых будет предусмотрено немало ограничений, которые будет очень важно соблюсти», — отметил Лакерник.

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20—22 ноября.

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