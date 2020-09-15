Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
АЗ
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
СКА
31
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Автомобилист
14
Футбол. Еврокубки
21:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Рапид В
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лион
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
62
Хоккей. НХЛ
16.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Химки
01
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
18:25 (мск), источник: ТАСС

Призыв Плющенко о четверных прыжках в короткой программе женщин может быть рассмотрен ISU

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Призыв двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин может быть рассмотрен Международным союзом конькобежцев (ISU) при определенных условиях. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее Плющенко заявил ТАСС, что считает запрет на исполнение четверных прыжков «ущемлением прав женщин».

«Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но надо понимать механику, как это происходит. Такие решения принимается конгрессом ISU, и такой пройдет в июне 2021 года, это будет перенесенный конгресс нынешнего года, если все будет нормально. Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас, но оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе».

В настоящее время под руководством Плющенко тренируется Александра Трусова, владеющая четырьмя видами четверных прыжков, а также Вероника Жилина, в арсенале которой два прыжка в четыре оборота.

До Плющенко за разрешение четверных в короткой программе у девушек высказывались многие известные специалисты, среди которых заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Федерация фигурного катания на коньках России в прошлом году подавала запрос на изменения в правилах касательно данного аспекта. Среди российских фигуристок четверные, помимо Трусовой и Жилиной, исполняют Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых, Софья Самоделкина, Елизавета Берестовская.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Алена Косторная впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения
Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа КР
«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ
Киевское «Динамо» играет с АЗ в отборе ЛЧ (трансляция)
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь