Призыв Плющенко о четверных прыжках в короткой программе женщин может быть рассмотрен ISU

«Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но надо понимать механику, как это происходит. Такие решения принимается конгрессом ISU, и такой пройдет в июне 2021 года, это будет перенесенный конгресс нынешнего года, если все будет нормально. Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас, но оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе».