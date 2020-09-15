Призыв Плющенко о четверных прыжках в короткой программе женщин может быть рассмотрен ISU

Ранее Плющенко заявил ТАСС, что считает запрет на исполнение четверных прыжков «ущемлением прав женщин».
«Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но надо понимать механику, как это происходит. Такие решения принимается конгрессом ISU, и такой пройдет в июне 2021 года, это будет перенесенный конгресс нынешнего года, если все будет нормально. Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас, но оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе».
В настоящее время под руководством Плющенко тренируется Александра Трусова, владеющая четырьмя видами четверных прыжков, а также Вероника Жилина, в арсенале которой два прыжка в четыре оборота.
До Плющенко за разрешение четверных в короткой программе у девушек высказывались многие известные специалисты, среди которых заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Федерация фигурного катания на коньках России в прошлом году подавала запрос на изменения в правилах касательно данного аспекта. Среди российских фигуристок четверные, помимо Трусовой и Жилиной, исполняют Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых, Софья Самоделкина, Елизавета Берестовская.