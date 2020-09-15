Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

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Орсер работает в канадском Торонто на катке «Крикет клаб», Медведева из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой работает в Москве на льду ЦСКА, их связь с Орсером во время тренировок и выступлений осуществляется посредством мобильной видеосвязи. Фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, где показала две новые программы.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — сказал Орсер по телефону.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8a40f7d2489f71df820" data-vnd="c8a40f7d2489f71df820" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8a40f7d2489f71df820" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ее выступление (на прокатах) было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе (общефизической подготовке), тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе (тренировок) здесь, в “Крикете”, но у планеты на данный момент другие планы на нас», — добавил специалист.