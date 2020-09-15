Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

Орсер работает в канадском Торонто на катке «Крикет клаб», Медведева из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой работает в Москве на льду ЦСКА, их связь с Орсером во время тренировок и выступлений осуществляется посредством мобильной видеосвязи. Фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, где показала две новые программы.
«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — сказал Орсер по телефону.
«Ее выступление (на прокатах) было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе (общефизической подготовке), тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе (тренировок) здесь, в “Крикете”, но у планеты на данный момент другие планы на нас», — добавил специалист.
Он отметил, что главная глобальная проблема в настоящее время — это справиться с коронавирусом. «На самом деле, все мы должны быть сконцентрированы на борьбе с этим вирусом», — подчеркнул Орсер.