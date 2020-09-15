Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
АЗ
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
СКА
31
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Автомобилист
14
Футбол. Еврокубки
21:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Рапид В
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лион
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
62
Хоккей. НХЛ
16.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Химки
01
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в настоящее время необходимо восстановиться от хронической травмы спины, рассказал РИА Новости тренер российской фигуристки Брайан Орсер.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Орсер работает в канадском Торонто на катке «Крикет клаб», Медведева из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой работает в Москве на льду ЦСКА, их связь с Орсером во время тренировок и выступлений осуществляется посредством мобильной видеосвязи. Фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, где показала две новые программы.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — сказал Орсер по телефону.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ее выступление (на прокатах) было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе (общефизической подготовке), тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе (тренировок) здесь, в “Крикете”, но у планеты на данный момент другие планы на нас», — добавил специалист.

Он отметил, что главная глобальная проблема в настоящее время — это справиться с коронавирусом. «На самом деле, все мы должны быть сконцентрированы на борьбе с этим вирусом», — подчеркнул Орсер.

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа КР
«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ
Киевское «Динамо» играет с АЗ в отборе ЛЧ (трансляция)
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь