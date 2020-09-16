Тарасова поздравила Медведеву и Тутберидзе с возобновлением сотрудничества

Источник: РИА "Новости"

В среду источник сообщил ТАСС, что Медведева приняла решение вернуться в группу Тутберидзе. Ранее 20-летняя спортсменка тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера.

«Поздравляю двух великих женщин с правильным решением этого вопроса», — сказала Тарасова.

Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2007 по 2018 год, став за этот период двукратным серебряным призером Олимпийских игр в личном и командных турнирах (в личном зачете победу праздновала еще одна воспитанница Тутберидзе Алина Загитова). Также в ее активе по две золотые медали чемпионата мира и Европы, дважды она становилась победительницей финала серии Гран-при и дважды завоевывала золотые медали чемпионата России.