Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе после возвращения

Источник: Reuters

Ранее источник сообщил ТАСС, что 20-летняя Медведева решила вернуться к Тутберидзе. Ранее фигуристка тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера.

«Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными, — сказал Лайшев. — Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное — мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел — тому дорога назад не заказана».

Последним выступлением под руководством канадца для Медведевой стали контрольные прокаты сборной России, прошедшие 12—13 сентября . «Настроение Жени на прокатах можно понять — не было тренировок. В целом все выглядело неплохо, хотя могло быть и хуже», — добавил собеседник агентства.