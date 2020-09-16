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16 сентября, источник: ТАСС

Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе после возвращения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые провела тренировку в группе Этери Тутберидзе после возвращения. Об этом ТАСС сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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Источник: Reuters

Ранее источник сообщил ТАСС, что 20-летняя Медведева решила вернуться к Тутберидзе. Ранее фигуристка тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера.

«Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными, — сказал Лайшев. — Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное — мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел — тому дорога назад не заказана».

Последним выступлением под руководством канадца для Медведевой стали контрольные прокаты сборной России, прошедшие 12—13 сентября. «Настроение Жени на прокатах можно понять — не было тренировок. В целом все выглядело неплохо, хотя могло быть и хуже», — добавил собеседник агентства.

Медведева руководством Тутберидзе с 2007 стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в личном и командных турнирах. Также в ее активе по две золотые медали чемпионата мира и Европы, дважды она становилась победительницей финала серии Гран-при и дважды завоевывала золотые медали чемпионата России.

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