Хореограф группы Тутберидзе — Медведевой: «Добро пожаловать назад в семью, к истокам»

«Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», — написал Железняков на своей странице ВКонтакте.
После Олимпиады-2018 Медведева перешла от Тутберидзе в группу канадского тренера Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой 20-летняя фигуристка готовилась к новому сезону в Москве.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата мира (2019).