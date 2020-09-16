Хореограф группы Тутберидзе — Медведевой: «Добро пожаловать назад в семью, к истокам»

Источник: Sport24

«Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», — написал Железняков на своей странице ВКонтакте.

После Олимпиады-2018 Медведева перешла от Тутберидзе в группу канадского тренера Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой 20-летняя фигуристка готовилась к новому сезону в Москве.