Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Волга Ул
Урал
01
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Звезда П
Сочи
01
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Машук-КМВ
Тамбов
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
ХК Динамо
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Омония
Црвена Звезда
Футбол. Кубок России
19:00
Родина
Спартак
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
Рубин
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
21:30
Мидтьюлланн
Янг Бойз
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Метц
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
21
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева прокомментировала возвращение в группу Тутберидзе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В среду несколько источников сообщили РИА Новости, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе, с которой она работала до перехода к Брайану Орсеру после Олимпиады-2018. Позднее эту информацию подтвердил заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов. Гендиректор центра Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева уже провела первую тренировку на льду «Хрустального».

«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», — цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сообщении указано, что Тутберидзе и Медведева встретились и обсудили подготовку к сезону-2020/21, между фигуристкой и тренером — полное взаимопонимание.

Под руководством Тутберидзе спортсменка выиграла свои самые престижные награды, однако после Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, где Медведева уступила золото другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой, она решила перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру и уехала тренироваться в Торонто.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира, стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, победила в финале Кубка России. В прошлом сезоне Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в Москве.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Московское «Динамо» возвращается в еврокубки спустя пять лет
«Тренеры были поражены его игрой». Детали перехода Миранчука
Медведева вернулась к Тутберидзе. И это не шутка
Фанаты увидели тренировку Роя Джонса и испугались за Тайсона
СМИ: Месси может пропустить три матча «Барселоны»
Спасем жизнь 25-летнего спортсмена!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь