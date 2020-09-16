Медведева прокомментировала возвращение в группу Тутберидзе

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В среду несколько источников сообщили РИА Новости, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе, с которой она работала до перехода к Брайану Орсеру после Олимпиады-2018. Позднее эту информацию подтвердил заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов. Гендиректор центра Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева уже провела первую тренировку на льду «Хрустального».

«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», — цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания на коньках.

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В сообщении указано, что Тутберидзе и Медведева встретились и обсудили подготовку к сезону-2020/21, между фигуристкой и тренером — полное взаимопонимание.

Под руководством Тутберидзе спортсменка выиграла свои самые престижные награды, однако после Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, где Медведева уступила золото другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой, она решила перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру и уехала тренироваться в Торонто.