Отчаянный шаг или мудрый поступок Медведевой? Нужно ли Евгении возвращение к Тутберидзе?
Двукратная чемпионка мира снова тренируется там, откуда бежала 2,5 года назад.
Двукратная чемпионка мира снова тренируется там, откуда бежала 2,5 года назад.
Нам казалось, что этим летом мы видели все, но нет. Утро среды взорвала новость о том, что Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе. Сначала информацию подтвердил заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов и глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Не осталась в стороне и сама Этери: «Без громких обещаний. Просто работаем», — опубликовала в Instagram совместное фото с фигуристкой Тутберидзе.
На контрольных прокатах Женя выглядела печально. И речь не о форме и неудачном прокате произвольной программы. Было грустно видеть веселые и дружные команды Мишина, Плющенко, Тутберидзе и Евгению, которая одиноко ходила по «Мегаспорту», переговариваясь со своим тренером по телефону. Ей некому было даже вручить чехлы от коньков и куртку накануне проката. Да еще и эти разговоры о больной спине и не самое удачное исполнение произвольной программы, которое в некотором роде подтвердило эти слухи.
В общем, Медведева оказалась в тяжелой ситуации, при этом не имея возможности работать очно со своим тренером Брайаном Орсером
Возвращение в «Хрустальный» для Евгении — это как для нас приехать в родительский дом после долгой разлуки. Многие спортсмены пришли в группу Тутберидзе в уже сознательном возрасте, а Евгения работала с Этери с детства. В том неоднозначном положении, в котором сейчас находится Медведева, вновь попасть в домашнюю атмосферу, наверное, — самое правильное решение. Это подтверждает реакция представителей тренерского штаба Тутберидзе. Первым высказался хореограф группы Алексей Железняков, поделившись раритетным снимком в социальной сети «В контакте». «Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», — написал Железняков.
Все знают о теплых отношениях Этери и Евгении, которые были до ухода Медведевой. И, раз было принято решение все повернуть вспять, — то конфликт завершен. Тренер и ученица окончательно простили друг друга, если было за что прощать. Об этом можно судить из слов самой фигуристки:
Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат.
А значит можно ожидать той же теплоты и максимальной отдачи от Тутберидзе. Известно, что в Канаде фигуристы работают самостоятельно, тренеры лишь дают рекомендации. Вероятно, этот метод не для Евгении. Ей сейчас нужен тот, кто будет править ошибки, которые у нее никуда не ушли. А в «Хрустальном» умеют это делать. В произвольной программе Медведева упала со своего, наверное, самого проблемного элемента — тройного лутца. Да и с акселем у нее не все здорово. И вот тут кстати подойдет жесткий контроль со стороны тренера.
Программы у Евгении в этом сезоне яркие, интересные. Но ей необходимо набрать форму и вычистить все огрехи. Ввиду невозможности возвращения в Канаду — специалиста нужно было искать в России. И кто поможет здесь лучше, как не Этери, которая с детства знает Медведеву? К тому же это новый вызов для Этери Георгиевны. Медведева будет первой за долгое время звездной взрослой фигуристкой в ее группе. Самое время доказать всему миру, что Тутберидзе может работать не только с юниорками.
С Тутберидзе Медведева может воплотить в жизнь давнюю мечту — четверной сальхов. Мы знаем о разговорах о постановке данного элемента
Медведева горит катанием и хочет вернуться в элиту. Вы видели ее лицо, эмоции, во время короткой программы на контрольных прокатах? Она хочет кататься дальше. Ей это доставляет удовольствие. Но вряд ли амбициозной фигуристке будет достаточно просто катания и соревнований — медали и титулы никто не отменял. Да и мечта об олимпийском золоте может просто остаться мечтой. Но для достижения цели нужно усложнять катание и пробовать
Медведева возвращается к Тутберидзе не только с новым опытом, но и с проблемами. Сама она об этих проблемах говорить не стала, но очевидно, что они есть. Со спиной Евгения мучалась еще до ухода в 2018 году. И тут ситуация явно усугубилась. Если в Канаде ее никто не гонял и не выжимал все соки, особенно в последние полгода, когда тренировок, как таковых, и не было, то в «Хрустальном» с ней будут работать иначе. Выдержит ли спина двукратной чемпионки мира такие нагрузки?
Сомневаюсь, что Тутберидзе будет работать с Медведевой спустя рукава или станет проявлять
Тутберидзе привыкла работать с юными фигуристками и выращивать из них чемпионок. Теперь все меняется — она получает взрослую спортсменку, большую чемпионку и сложившуюся личность. Сможет ли Этери Георгиевна работать с Медведевой сейчас? В детстве были другие амбиции, цели, другое тело. Теперь она взрослый человек.
То, что у Тутберидзе есть подход к детям — нет никаких сомнений. А вот найдет ли она подход к взрослой Медведевой — вопрос. Между ними уже возникали недоразумения, которые обсуждала вся страна. Какова вероятность, что подобная ситуация не повторится? С позитивным Брайаном Орсером конфликт Евгении представить крайне сложно. А вот с Тутберидзе, от которой уходили многие спортсменки, — легко.
И от Евгении, и от Тутберидзе теперь все будут ждать результата. Олимпиада, медали, победы, все. Любая неудача будет воспринята в штыки. Для них обеих это большое давление, которое будет мешать работе. Медведевой и без этого было тяжело после переезда в Канаду, а теперь станет еще сложнее. И тренеру, и ученице предстоит прыгнуть выше головы. Превзойти самих себя. В памяти отложился тот самый эмоциональный прокат произвольной программы на Олимпиаде-2018.
В тот образ была вложена душа. Об этом говорила и сама Тутберидзе. А теперь требуется еще больше усилий. Сделать
Анастасия Рацкевич