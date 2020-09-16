Отчаянный шаг или мудрый поступок Медведевой? Нужно ли Евгении возвращение к Тутберидзе?

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Нам казалось, что этим летом мы видели все, но нет. Утро среды взорвала новость о том, что Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе. Сначала информацию подтвердил заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов и глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Не осталась в стороне и сама Этери: «Без громких обещаний. Просто работаем», — опубликовала в Instagram совместное фото с фигуристкой Тутберидзе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFMteiWpXjr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFMteiWpXjr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFMteiWpXjr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Eteri Tutberidze</a> (@tutberidze.eteri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-16T13:10:43+00:00">16 Сен 2020 в 6:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На контрольных прокатах Женя выглядела печально. И речь не о форме и неудачном прокате произвольной программы. Было грустно видеть веселые и дружные команды Мишина, Плющенко, Тутберидзе и Евгению, которая одиноко ходила по «Мегаспорту», переговариваясь со своим тренером по телефону. Ей некому было даже вручить чехлы от коньков и куртку накануне проката. Да еще и эти разговоры о больной спине и не самое удачное исполнение произвольной программы, которое в некотором роде подтвердило эти слухи.

В общем, Медведева оказалась в тяжелой ситуации, при этом не имея возможности работать очно со своим тренером Брайаном Орсером из-за ситуации с пандемией. И тут этот переход! «СЭ» разобрал по пунктам, правильно ли поступает Евгения, возвращаясь к своему прежнему тренеру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZRwEV26VwDM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Плюсы перехода

Атмосфера

Возвращение в «Хрустальный» для Евгении — это как для нас приехать в родительский дом после долгой разлуки. Многие спортсмены пришли в группу Тутберидзе в уже сознательном возрасте, а Евгения работала с Этери с детства. В том неоднозначном положении, в котором сейчас находится Медведева, вновь попасть в домашнюю атмосферу, наверное, — самое правильное решение. Это подтверждает реакция представителей тренерского штаба Тутберидзе. Первым высказался хореограф группы Алексей Железняков, поделившись раритетным снимком в социальной сети «В контакте». «Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», — написал Железняков.

Особое отношение тренера

Все знают о теплых отношениях Этери и Евгении, которые были до ухода Медведевой. И, раз было принято решение все повернуть вспять, — то конфликт завершен. Тренер и ученица окончательно простили друг друга, если было за что прощать. Об этом можно судить из слов самой фигуристки:

Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат. Евгения Медведева российская фигуристка

Читайте также Медведева вернулась к Тутберидзе. И это не шутка

А значит можно ожидать той же теплоты и максимальной отдачи от Тутберидзе. Известно, что в Канаде фигуристы работают самостоятельно, тренеры лишь дают рекомендации. Вероятно, этот метод не для Евгении. Ей сейчас нужен тот, кто будет править ошибки, которые у нее никуда не ушли. А в «Хрустальном» умеют это делать. В произвольной программе Медведева упала со своего, наверное, самого проблемного элемента — тройного лутца. Да и с акселем у нее не все здорово. И вот тут кстати подойдет жесткий контроль со стороны тренера.

Программы у Евгении в этом сезоне яркие, интересные. Но ей необходимо набрать форму и вычистить все огрехи. Ввиду невозможности возвращения в Канаду — специалиста нужно было искать в России. И кто поможет здесь лучше, как не Этери, которая с детства знает Медведеву? К тому же это новый вызов для Этери Георгиевны. Медведева будет первой за долгое время звездной взрослой фигуристкой в ее группе. Самое время доказать всему миру, что Тутберидзе может работать не только с юниорками.

Эксперт по ультра-си

Фоторепортаж Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

С Тутберидзе Медведева может воплотить в жизнь давнюю мечту — четверной сальхов. Мы знаем о разговорах о постановке данного элемента ультра-си с Брайаном Орсером, но у Этери Георгиевны-то — целый конвейер спортсменов, стабильно исполняющих четверные прыжки. Да, Женя уже взрослая девушка, но это не мешает ей разучить четверной. Медведева всего на два сантиметра выше Туктамышевой, которая выучила четверной тулуп. Здесь необходим правильный подход, и, кажется, с Этери все может получиться. Без усложнений элементами ультра-си в современной женской одиночке нынче делать нечего. Можно брать скольжением а-ля Каролина Костнер, но этого мало.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eNBKLBi82qY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева горит катанием и хочет вернуться в элиту. Вы видели ее лицо, эмоции, во время короткой программы на контрольных прокатах? Она хочет кататься дальше. Ей это доставляет удовольствие. Но вряд ли амбициозной фигуристке будет достаточно просто катания и соревнований — медали и титулы никто не отменял. Да и мечта об олимпийском золоте может просто остаться мечтой. Но для достижения цели нужно усложнять катание и пробовать что-то новое. Неважно, что из этого получится. За два года с Орсером была лишь бронза чемпионата мира. Ультра-си в арсенале не появилось. А время идет, Олимпиада все ближе.

Риски перехода

Здоровье

Медведева возвращается к Тутберидзе не только с новым опытом, но и с проблемами. Сама она об этих проблемах говорить не стала, но очевидно, что они есть. Со спиной Евгения мучалась еще до ухода в 2018 году. И тут ситуация явно усугубилась. Если в Канаде ее никто не гонял и не выжимал все соки, особенно в последние полгода, когда тренировок, как таковых, и не было, то в «Хрустальном» с ней будут работать иначе. Выдержит ли спина двукратной чемпионки мира такие нагрузки?

Сомневаюсь, что Тутберидзе будет работать с Медведевой спустя рукава или станет проявлять какое-то снисхождение. Поэтому для здоровья Евгении — это большой риск. Вероятен такой вариант, что в Канаде Медведева при отсутствии жестких нагрузок и контроля смогла бы кататься дальше. А здесь, рискуя получить травму, она может завершить карьеру намного быстрее.

Две сильных личности

Фоторепортаж Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

Тутберидзе привыкла работать с юными фигуристками и выращивать из них чемпионок. Теперь все меняется — она получает взрослую спортсменку, большую чемпионку и сложившуюся личность. Сможет ли Этери Георгиевна работать с Медведевой сейчас? В детстве были другие амбиции, цели, другое тело. Теперь она взрослый человек.

То, что у Тутберидзе есть подход к детям — нет никаких сомнений. А вот найдет ли она подход к взрослой Медведевой — вопрос. Между ними уже возникали недоразумения, которые обсуждала вся страна. Какова вероятность, что подобная ситуация не повторится? С позитивным Брайаном Орсером конфликт Евгении представить крайне сложно. А вот с Тутберидзе, от которой уходили многие спортсменки, — легко.

Завышенные ожидания

Читайте также Медведева прокомментировала возвращение в группу Тутберидзе

И от Евгении, и от Тутберидзе теперь все будут ждать результата. Олимпиада, медали, победы, все. Любая неудача будет воспринята в штыки. Для них обеих это большое давление, которое будет мешать работе. Медведевой и без этого было тяжело после переезда в Канаду, а теперь станет еще сложнее. И тренеру, и ученице предстоит прыгнуть выше головы. Превзойти самих себя. В памяти отложился тот самый эмоциональный прокат произвольной программы на Олимпиаде-2018.

В тот образ была вложена душа. Об этом говорила и сама Тутберидзе. А теперь требуется еще больше усилий. Сделать что-то, что сможет затмить образ той Анны Карениной в исполнении Медведевой. Cложно сказать, что получится из этого перехода. Но хочется выразить надежду, что в этот раз не будет никаких конфликтов. Только любовь, мир, фигурное катание и «Хрустальный». Пусть Тутберидзе подарит миру новую Медведеву. Один раз мы это уже видели.