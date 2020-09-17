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00:06 (мск), источник: Sport24

Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани

Как стало известно Sport24, фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани.

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Первый этап Кубка России пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября. Из фигуристок сборной России на нем должны были выступить Медведева, а также Анна Щербакова и Ксения Синицына. Медведевой в итоге не будет на соревнованиях.

16 сентября мир фигурного катания потрясла новость о возвращении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе. Напомним, после Олимпиады-2018, на которой Медведева выиграла две серебряные медали, фигуристка перешла от Тутберидзе в группу канадского тренера Брайана Орсера. Сам Орсер связал расставание с Медведевой с пандемией.

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