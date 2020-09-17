Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани
Как стало известно Sport24, фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани.
Как стало известно Sport24, фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани.
Первый этап Кубка России пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября. Из фигуристок сборной России на нем должны были выступить Медведева, а также Анна Щербакова и Ксения Синицына. Медведевой в итоге не будет на соревнованиях.
16 сентября мир фигурного катания потрясла новость о возвращении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе. Напомним, после Олимпиады-2018, на которой Медведева выиграла две серебряные медали, фигуристка перешла от Тутберидзе в группу канадского тренера Брайана Орсера. Сам Орсер связал расставание с Медведевой с пандемией.