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00:02 (мск), источник: Sport24

Загитова предстала в новом платье на съемках «Ледникового периода»: фото

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова появилась на съемках «Ледникового периода» в новом нежно-розовом платье с ремнем серебряного цвета.

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Источник: Sport24

Фотокорреспондент Sport24 Евгений Семенов сделал несколько кадров 18-летней фигуристки.

Загитова является ведущей «Ледникового периода» и работает в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.

Источник: Sport24

В среду, 16 сентября, в малой спортивной арене «Лужников» снимали второй выпуск шоу.

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