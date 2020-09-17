Загитова предстала в новом платье на съемках «Ледникового периода»: фото
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова появилась на съемках «Ледникового периода» в новом
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова появилась на съемках «Ледникового периода» в новом
Фотокорреспондент Sport24 Евгений Семенов сделал несколько кадров 18-летней фигуристки.
Загитова является ведущей «Ледникового периода» и работает в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.
В среду, 16 сентября, в малой спортивной арене «Лужников» снимали второй выпуск шоу.