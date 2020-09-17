Орсеру не важно, почему Медведева решила вернуться к Тутберидзе

— Я не спрашивал, чье именно это было решение, — цитирует RT Орсера. — Посоветовали ли это Медведевой в ФФККР, с руководителями которой Женя обсуждала свое будущее, или же она обсуждала свои планы напрямую с Этери. Не уверен, что мне важно это знать, и самое главное, что я хотел бы это знать. Но я очень дорожу теми отношениями, которые сложились у нас с Медведевой за время совместной работы. Они очень искренние, очень доверительные. Я на 100 процентов уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься и ей нужен тренер. В том разговоре, о котором я сказал в начале нашей беседы, мы пришли к общему заключению: не случись пандемии, которая оказалась гораздо более серьезной бедой, нежели всем нам казалось вначале, мы бы никогда не стали обсуждать ту тему, которую обсуждаем сейчас.