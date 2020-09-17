Тутберидзе: Медведева психологически надломлена. Кто ей может помочь, как не мы?

Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Ахмат
Футбол. Еврокубки
15:15
Вентспилс
Русенборг
Футбол. Еврокубки
16:30
Ренова
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
Фола
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Будучност
Футбол. Еврокубки
17:00
Теута
Гранада
Футбол. Еврокубки
18:00
Линколн
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
18:45
Ботошани
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
19:00
Ритеряй
Слован Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Гетеборг
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:00
Нефтчи
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив Пл
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Северсталь
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
КР Рейкьявик
Футбол. Еврокубки
19:30
Олимпия Л
Зриньски
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:00
Конна'с Куэй
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Европа
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
20:00
ОФИ
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:00
Хибернианс
Фехервар
Футбол. Еврокубки
20:00
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Локомотив Тб
Динамо
Футбол. Еврокубки
20:00
Сфынтул Георге
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Интер Э
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Силекс
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
21:00
Борац Б-Л
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Колос К
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Хартберг
Футбол. Еврокубки
21:00
Шэмрок Роверс
Милан
Футбол. Еврокубки
21:15
Мура
Орхус
Футбол. Еврокубки
21:30
Викинг
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:30
Колрейн
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Флориана
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Серветт Ж
Реймс
Футбол. Еврокубки
21:45
ДАК
Яблонец
Футбол. Зарубежный
16.09
ПСЖ
Метц
10
Футбол. Еврокубки
16.09
Мидтьюлланн
Янг Бойз
30
Футбол. Еврокубки
16.09
Ференцварош
Динамо З
21
Футбол. Еврокубки
16.09
Маккаби Тель-Авив
Динамо Брс
10
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
09:36 (мск), источник: Sport24

Тутберидзе: Медведева психологически надломлена. Кто ей может помочь, как не мы?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эксклюзивном интервью Первому каналу прокомментировала возвращение в ее группу 20-летней российской фигуристки Евгении Медведевой, которая с 2018 года тренировалась у канадца Брайана Орсера.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Я поаплодировала ей после контрольных прокатов, потому что девочка, понимая, что она не готова откататься чисто, не готова на все 100%, не снялась, как сделали многие. Не испугалась, а вышла и показала то, на что она на данный момент готова. Это уважение и к болельщикам, и к Федерации фигурного катания. Достойно уважения, честное слово.

Кто ей может помочь? Если мы сможем помочь… Конечно, мы будем стараться сделать максимальное. Кто, как не мы? Наверное, те 11,5 лет, которые она каталась у нас, не прошли бесследно.

Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена. Честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать свое катание и чувствовала себя комфортнее, — сказала Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что стало с первой звездой Тутберидзе 10 лет спустя. Мы нашли ее
«Я не проститутка!» Ведущая «Матч ТВ», которую называли любовницей Дзюбы
Стоило ли Медведевой возвращаться к Тутберидзе?
Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России
«Спартак» забил «Родине» 5 мячей, Кокорин вышел в старте
Футболисты «ПСЖ» быстро теряют веру в Томаса Тухеля
«Барса» некрасиво прощается с Суаресом: он уходит как изгой
Спасем жизнь 25-летнего спортсмена!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь