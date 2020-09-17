Тутберидзе: Медведева психологически надломлена. Кто ей может помочь, как не мы?

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«Я поаплодировала ей после контрольных прокатов, потому что девочка, понимая, что она не готова откататься чисто, не готова на все 100%, не снялась, как сделали многие. Не испугалась, а вышла и показала то, на что она на данный момент готова. Это уважение и к болельщикам, и к Федерации фигурного катания. Достойно уважения, честное слово.

Кто ей может помочь? Если мы сможем помочь… Конечно, мы будем стараться сделать максимальное. Кто, как не мы? Наверное, те 11,5 лет, которые она каталась у нас, не прошли бесследно.

Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена. Честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать свое катание и чувствовала себя комфортнее, — сказала Тутберидзе.