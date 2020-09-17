Орсер заявил, что не станет сотрудничать с Тутберидзе по Медведевой

Источник: Reuters

Он рассказал, что не станет вмешиваться в тренировочный процесс, после того как спортсменка решила вернуться к Тутберидзе.

«Я выхожу. У нас с Этери не будет никакого сотрудничества. И это нормально. Всё, чего я хочу, — чтобы Евгения была счастлива и хорошо каталась», — приводит его слова NBC Sports.