Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Источник: РИА "Новости"

Ранее ТАСС сообщал, что в группу Тутберидзе вернулась двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. В среду спортсменка провела первую тренировку под руководством специалиста. Медведева должна была выступать на этапе в Сызрани, однако вечером в среду стало известно, что спортсменка снялась по медицинским показаниям.

В Сызрани, в частности, выступят две другие воспитанницы Тутберидзе двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Москвы Софья Акатьева. По информации собеседника агентства, вместе с ними на этап поедет тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Также предполагается, что в Сызрань отправится еще один специалист команды Сергей Дудаков.