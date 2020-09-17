Сотскова: допинг, подделка справки и рекордные 10 лет дисквала. Это просто позор

Событийность в миру фигурного катания на этой неделе зашкаливает. Казалось, после возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе серьезно удивить не сможет больше ничего. Слишком высоко задрана планка. Однако уже через день нашлась спортсменка, которая сумела шокировать не меньше. Ее имя вы наверняка слышали — Мария Сотскова. Та самая вице-чемпионка мира среди юниоров и юношеской Олимпиады. Участница взрослых Игр-2018.
ТАСС сообщил, что 20-летняя спортсменка дисквалифицирована на 10 лет. Это — абсолютный рекорд для мирового фигурного катания. Да и в России больше только у Екатерины Юрьевой — биатлонистке за рецидив ЭПО (самой страшной штуке в циклических видах спорта) дали 12 лет. Так чем же могла так провиниться Сотскова?
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Третья дисквалификация в нашем катании за два года
Источник ТАСС сообщил, что Мария пропустила допинг-тест и попыталась объяснить это какими-то проблемами со здоровьем. И даже справку предоставила. По идее, после этого флажок должны были снять. Однако офицеры РУСАДА выяснили, что справка была поддельной. Мошенничество и подлог в антидопинговом законодательстве пострашнее любых стероидов. А у Сотсковой еще и «запрещенка» в одной из проб. Такое комбо и привело к столь суровому наказанию.
Для самой спортсменки вряд ли сильно принципиально: два года ей дали бы или 22. Летом она завершила карьеру. Тогда все было обставлено как переход на другой жизненный этап, смена приоритетов в пользу семейной жизни. Теперь понятно, в чем крылась истинная причина. И это — просто сокрушительный удар по репутации Сотсковой.
Во-первых, она пыталась обмануть всех. Осознанно. Это уже само по себе серьезно.
Во-вторых, она подставила тренеров, с которыми работала, и бросила тень на весь российский спорт. Мария была третьим номером после Медведевой и Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане. Она одна из тех, кого комиссия МОК после огромного количества проверок признала чистой — и дала допуск. В отличие от десятков других наших спортсменов. И вот теперь такое. Какой именно допинг обнаружен в ее пробе пока неизвестно. Но дисквалификаций в истории фигурного катания за нарушение антидопинговых правил было так мало, что можно по пальцам одной руки пересчитать. Вот только сразу три из них — российские. На запрещенных диуретиках погорели Александра Кошевая и Анастасия Шакун. Теперь в списке нарушительниц еще и Сотскова. Просто рай для западных лоббистов допинговой системы в нашей стране.
Наконец, в-третьих, спортсменке не хватило смелости за эти месяцы самой признаться в произошедшем. Ошибки допускают все, но, если находишь силы в них признаться, восприятие совсем другое. Мария же просто делала вид, будто ничего не произошло. Как будто эта темная история могла сама собой рассосаться. Но так не бывает. И экстренное закрытие комментариев в Instagram тоже делу не поможет.
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Федерации бояться нечего
История с поддельной медицинской справкой сильно напоминает ситуацию с нашим прыгуном-высотником Данилом Лысенко. Вы наверняка ее знаете, пересказывать нет смысла. Как и то, что в результате того происшествия российская легкая атлетика оказалось в еще большей изоляции. Чтобы ВФЛА окончательно не закрыли, в августе России пришлось выплатить 6,31 млн евро штрафа.
Фигурное катание такая судьба, слава богу, не ждет. Принципиальное отличие в делах Лысенко и Сотсковой в том, что Марию поймали свои же — РУСАДА. И Федерация к ее поддельным справкам никакого отношения иметь не может даже в теории. Но это, пожалуй, единственный позитив во всей этой скандальной и очень грустной истории.